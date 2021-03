ये फेविकॉल का मजबूत जोड है… सरकार 5 वर्ष पूर्ण करणार – नाना पटोले

महाराष्ट्रात उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्कॉर्पिओ गाडीत आढळलेल्या जिलेटीन कांड्या, त्याच संदर्भात मनसुख हिरेन यांचे मृत्यप्रकरण आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेले आरोप यावरून विरोधी पक्ष आक्रमक झाला आहे. सातत्याने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप करून राजीनाम्याची मागणी करत आहे. तसेच राज्यातील सरकारसंदर्भात वावड्या उठवल्या जात आहेत. यासंदर्भात प्रश्न विचारल्यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. राज्यातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं महाआघाडी सरकार हे आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल असा विश्वास नाना पटोले यांनी व्यक्त केला आहे.

There will be no problem. Ye Fevicol ka mazboot jod hai. The govt will go on for 5 yrs. They (BJP) may level as many false allegations as they want, it won’t affect the govt. They’re trying to malign Maharashtra, people of the state won’t forgive them: Maharashtra Congress chief pic.twitter.com/uMGuja8ZAZ

— ANI (@ANI) March 25, 2021