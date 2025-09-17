वैशालीला फिडे विमेन्स ग्रॅण्ड स्विस किताब

सामना ऑनलाईन
|

हिंदुस्थानची बुद्धिबळपटू वैशाली रमेशबाबू हिने फिडे विमेन्स ग्रॅण्ड स्विस स्पर्धेत विजेतेपद पटकावले. या विजयासह तिने पुढील वर्षी होणाऱ्या फिडे विमेन्स कँडिडेट्स स्पर्धेचे तिकीटही मिळवले आहे. पुरुष विभागात हा किताब नेदरलँड्सच्या अनीश गिरी याने जिंकला.

वैशालीने युव्रेनच्या मारिया मुजिचुकचा पराभव करून 7.5 गुणांसह संयुक्त आघाडी घेतली होती. त्यानंतर चीनच्या तान झोंगयीविरुद्ध ड्रॉ खेळून तिने किताबावर शिक्कामोर्तब केले. 24 वर्षीय वैशालीने सलग दुसऱयांदा फिडे विमेन्स ग्रॅण्ड स्विसचे विजेतेपद जिंकण्याचा पराक्रम केलाय. वैशाली ही फिडे विमेन्स कँडिडेट्स 2026 साठी पात्र ठरणारी तिसरी हिंदुस्थानी महिला बुद्धिबळपटू ठरली. याआधी दिव्या देशमुख आणि कोनेरू हम्पी यांनी या स्पर्धेसाठी पात्रता मिळवली होती.

आनंदकडून वैशालीचे अभिनंदन

वैशालीच्या या यशाबद्दल माजी विश्वविजेता सुपर ग्रँडमास्टर विश्वनाथन आनंदने सोशल मीडियावरून तिचे अभिनंदन केले. ‘अप्रतिम कामगिरीबद्दल अभिनंदन. वैशालीला जागतिक किताबासाठी संधी मिळावी यासाठी आम्ही मार्गदर्शन केले, याचा आम्हाला अभिमान आहे. तिची जिद्द आणि मेहनत खरंच कौतुकास्पद आहे. फिडे ग्रँड स्विस दोनदा जिंकणे ही फार कमी खेळाडूंनी केलेला पराक्रम आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हिंदुस्थानच्या जर्सीला ‘अपोलो टायर्स’चा वेग, प्रत्येक सामन्यासाठी मोजणार 4.5 कोटी रुपये

जगज्जेतेपद राखण्याचे नीरजपुढे आव्हान, आजपासून टोकियोत जागतिक अॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेत भालाफेकीचे द्वंद्व

आनंदकुमारला ऐतिहासिक सुवर्णपदक

स्मृती मानधना पुन्हा ‘नंबर वन’

हिंदुस्थान ‘अ’चे नेतृत्व माझ्यासाठी मोठा सन्मान, कर्णधार रजत पाटीदारची कबुली

शिवाजी पार्क जिमखान्याला नवी झळाळी, घटस्थापनेला नूतन वास्तूचे उद्घाटन

डुप्लांटिसची पुन्हा कमाल; 14 व्यांदा मोडला पोल वॉल्टचा विश्वविक्रम

कॉन्स्टसच्या शतकामुळे ऑस्ट्रेलिया ‘अ’ त्रिशतकापार

फेसबुकवरील मैत्रीचं प्रेमात रुपांतर, मग भेटीगाठी अन् प्रेमकहाणीचा भयानक अंत; प्रकरण काय?