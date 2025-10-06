ओडिशातील कटकमध्ये हिंसाचार

देवीच्या मूर्ती विसर्जनाच्या वेळी दोन गटांमध्ये झालेल्या हिंसाचारामुळे ओडिशातील कटकमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. विश्व हिंदू परिषदेने सोमवारी कटक बंदची हाक दिली आहे. अनुचित घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाने 24 तासांसाठी शहरातील इंटरनेट सेवा बंद केली आहे तसेच शहरात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. शहरातील दरगाहबाजार भागात शनिवारी रात्री वादाची ठिणगी पडली. देवीच्या मिरवणुकीच्या वेळी काही स्थानिक लोकांनी आवाजावर आक्षेप घेतला. त्यातून बाचाबाची सुरू झाली आणि शेवटी जोरदार हाणामारी झाली. काही लोकांनी मिरवणुकीवर दगड आणि काचेच्या बाटल्या फेकल्याची माहिती आहे. यात अनेक लोक जखमी झाले आहेत.