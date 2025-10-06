ओडिशातील कटकमध्ये हिंसाचार

सामना ऑनलाईन
|

देवीच्या मूर्ती विसर्जनाच्या वेळी दोन गटांमध्ये झालेल्या हिंसाचारामुळे ओडिशातील कटकमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. विश्व हिंदू परिषदेने सोमवारी कटक बंदची हाक दिली आहे. अनुचित घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाने 24 तासांसाठी शहरातील इंटरनेट सेवा बंद केली आहे तसेच शहरात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. शहरातील दरगाहबाजार भागात शनिवारी रात्री वादाची ठिणगी पडली. देवीच्या मिरवणुकीच्या वेळी काही स्थानिक लोकांनी आवाजावर आक्षेप घेतला. त्यातून बाचाबाची सुरू झाली आणि शेवटी जोरदार हाणामारी झाली. काही लोकांनी मिरवणुकीवर दगड आणि काचेच्या बाटल्या फेकल्याची माहिती आहे. यात अनेक लोक जखमी झाले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

जम्मू कश्मिरच्या डोडात भूकंपाचे झटके, रहिवाशांमध्ये घबराट

खासगी कंपन्या आता क्षेपणास्त्रे, दारूगोळा, तोफा बनवणार! स्वयंपूर्णतेसाठी केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

एअर इंडियाच्या विमानाचे इर्मजन्सी लँडिंग, बर्मिंगहम एअरपोर्टवरील घटना

बँकांमधील 1.84 लाख कोटीला कुणी वाली नाही! सरकार कॅम्प लावून पैसे परत करणार

जयपूरच्या सवाई मानसिंग रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये भीषण आग, 6 रुग्णांचा होरपळून मृत्यू

नाशिकमधील नवीन रिंग रोडच्या कामात दिरंगाई खपवून घेणार नाही, सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी दर्जेदार काम करा – फडणवीस

दार्जिलिंगमध्ये पावसाचे थैमान; पूल कोसळला, भूस्खलनाने 17 जणांचा मृत्यू

अमेरिकेचे ‘आर्क’ डिलिव्हरी यान, अवघ्या एका तासात सामान घेऊन पृथ्वीवर पोहोचणार

‘कांतारा चॅप्टर 1’ ची बॉक्स ऑफिसवर दमदार वाटचाल