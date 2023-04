Wrestler protest मी निर्दोष, राजीनामा देणार नाही; गुन्हा दाखल झाल्यानंतर बृजभूषण यांची प्रतिक्रिया

भाजप खासदार, भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) यांच्यावर महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शोषणाचे आरोप आहेत. या प्रकरणी शुक्रवारी त्यांच्यावर दोन गुन्हे दाखल झाले. गुन्हे दाखल झाल्यानंतरही कुस्तीपटूंचे आंदोलन सुरुच असून याबाबत आता बृजभूषण यांनी पत्रकार परिषद घेत प्रतिक्रिया दिली आहे.

मी निर्दोष असून तपासाला सामोरा जाण्यास तयार आहे. मी तपास यंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करेन. माझा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे आणि मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करतो, असे बृजभूषण शरण सिंह म्हणाले. यादरम्यान त्यांनी राजीनामा देण्याच्या कुस्तीपटूंच्या मागणीवरही त्यांनी भाष्य केले.

राजीनामा देणे मोठी गोष्ट नाही, पण मी गुन्हेगार नाही. राजीनामा दिला तर मी त्यांचे आरोप मान्य केलेत असा अर्थ होईल. आता माझा कार्यकाळ संपत आला असून 45 दिवसांमध्ये निवडणुका होतील. सरकारने तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे, असे ते म्हणाले.

#WATCH | Resignation is not a big deal but I am not a criminal. If I resign, it will mean that I have accepted their (wrestlers’) allegations. My tenure is almost over. Govt has formed a 3-member committee and elections will be held in 45 days & my term will end after the… pic.twitter.com/0NL38KCz43 — ANI (@ANI) April 29, 2023

कुस्तीपटूंनी माझ्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. पण एफआयआरची प्रत सध्या माझ्याकडे नाही. एफआयआर दाखल झालाच असेल तर मला त्यात काही गैर दिसत नाही. माझा दिल्ली पोलिसांवर पूर्ण विश्वास आहे. मी पूर्णपणे निर्दोष आहे, असेही बृजभूषण म्हणाले. तसेच विनेश फोगाटमुळे नाही तर माझ्या मतदारसंघातील लोकांमुळे मी खासदार आहे. हरयाणातील 90 टक्के खेळाडू माझ्यासोबत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

#WATCH | I am innocent and ready to face the investigation. I am ready to cooperate with the investigative agency. I have full faith in the judiciary and I respect the order of Supreme Court: WFI chief & BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh on FIRs registered against him following… pic.twitter.com/0cbtlQWB0m — ANI (@ANI) April 29, 2023

कुस्तीपटूंनी 12 वर्ष कोणत्याही पोलीस स्थानकात, क्रीडा मंत्रालयाकडे किंवा महासंघाकडे तक्रार केली नाही. आंदोलनापूर्वी ते माझी स्तुती करायचे, त्यांच्या लग्नाला बोलवायचे, माझ्यासोबत फोटो काढायचे, माझे आशीर्वाद घ्यायचे. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असून न्यायालयावर आपला पूर्ण विश्वास असल्याचे ते म्हणाले. तसेच कुस्तीपटूंच्या या आंदोलनामागे काही उद्योजक आणि काँग्रेसचा हात असल्याचा आरोपही बृजभूषण यांनी केला.