कर्नाटकात अत्तराच्या गोदामाला आग; मालकासह तिघांचा होरपळून मृत्यू, पाच जखमी

बंगळुरू शहरापासून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या रायसंद्रा येथे अंत्तराच्या गोदामाला भीषण आग लागली. या आगीमध्ये होरपळून मालकासह तिघांचा मृत्यू झाला असून इतर पाच जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारांसाठी व्हिक्टोरिया रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. रविवारी ही घटना घडली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, बंगळुरूच्या पश्चिम भागात असणाऱ्या कुंबलागोडू जवळील रायसंद्रा येथे असणाऱ्या सलीम नावाच्या एका अत्तराच्या गोदामाला रविवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास आग लागली. या गोदामात ज्वलनशील पदार्थांचा साठा असल्याने आग जास्तच भडकली. सुरक्षा उपायांचाही अभाव असल्याने आगीमध्ये होरपळून तिघांचा मृत्यू झाला.

याबाबत अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्याने माहिती देताना सांगितले की, एका जुन्या घराचे अत्तराच्या गोदामात रुपांतर करम्यात आले होते. त्यांच्याकडे याचा परवानाही होता. येथे आठहून अधिक कर्मचारी काम करत होते. अचानक लागलेल्या आगीमुळे तिघांना बाहेर पडता आले नाही, मात्र पाच जण बचावले. ते किरकोळ भाजले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

#WATCH | Karnataka: A massive fire broke out in a perfume warehouse near Rayasandra on the outskirts of Bengaluru city; three died and five people got injured. More details are awaited.

(Earlier visuals)

(Source: Karnataka Police) pic.twitter.com/Bix4UruN5Q

— ANI (@ANI) February 18, 2024