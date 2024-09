हिंदुस्थानच्या डी गुकेश आणि अर्जून एरिगायसी यांनी बुडापेस्टमध्ये खेळताना 45th Chess Olympiad मध्ये एतिहासिक कामगिरी करत हिंदुस्थानला पहिले बुद्धिबल ऑलिम्पियाड सुवर्ण पदक मिळवून दिले. त्यांनी 11 व्या राऊंडमध्ये स्लोव्हिनियाचा पराभव करत हा इतिहास रचला आहे.

Gukesh’s smile says it all 🙂

With this win India secures its first-ever gold in a #ChessOlympiad! 🏆 pic.twitter.com/Ha1hUeSFPA

— International Chess Federation (@FIDE_chess) September 22, 2024