बिस्किट आणि केकच्या पाकीटात सापांची तस्करी

छत्रपति शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर बँकॉकवरून आलेल्या प्रवाशाकडून 11 परदेशी प्रजातीचे साप जप्त करण्यात आले आहेत. एका प्रवाशाकडे नऊ बॉल पायथॉन आणि दोन कॉर्न साप जप्त करण्यात आले आहेत.

Based on the intelligence received, the officers of DRI, Mumbai Zonal Unit, intercepted a person who arrived at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai from Bangkok on December 21.

Upon examination of the check-in luggage of the said passenger, 9 ball pythons… pic.twitter.com/gFCNwX5o2S

— ANI (@ANI) December 22, 2023