बहुगुणी कोरफडचे गुणधर्म जाणून तुम्हीही व्हाल थक्क, वाचा

आपल्याकडे दारातील कुंडीत असणारी कोरफड ही केवळ बगिचाची शोभा वाढवत नाही. तर कोरफड अनेक पद्धतींने आपल्यासाठी उपयुक्त ठरते. कोरफडीमध्ये रेचक गुणधर्म असतात, जे पोट साफ करते आणि बद्धकोष्ठतेपासून आराम देते. यामध्ये भरपूर फायबर देखील असते, जे अन्न योग्य प्रकारे पचवण्याचे काम करते. जर तुम्हाला वारंवार बद्धकोष्ठतेचा त्रास होत असेल तर दररोज दोन चमचे कोरफडीचा रस घ्या, ते पचनसंस्था सुधारते आणि आतड्यातील चांगले बॅक्टेरिया निरोगी ठेवण्याचे काम करते. कोरफडीच्या ताज्या पानांपासून तुम्ही घरच्या घरी रस बनवू शकता.
आपले आरोग्य यकृताच्या निरोगी कार्यावर अवलंबून असते. कोरफडीचा रस हा तुमचे यकृत निरोगी ठेवण्याचा उत्तम मार्ग आहे. याचे कारण असे की जेव्हा तुमचे शरीर पुरेसे पोषण आणि हायड्रेटेड असते तेव्हा यकृत उत्तम प्रकारे कार्य करते. हायड्रेटिंग आणि फायटोन्यूट्रिएंट्सने समृद्ध, कोरफड रस यकृतासाठी एक आदर्श पेय आहे.
पोटात गॅस झाल्यावर फक्त एक चिमूटभर हा मसाल्यातील पदार्थ आहे गरजेचा, वाचा
त्वचा स्वच्छ आणि हायड्रेट ठेवण्यासाठी आणि केस गळणे आणि कोरडेपणा टाळण्यासाठी कोरफड जेलचा वापर केला जाऊ शकतो. 96% पाणी आणि टन एमिनो अॅसिडने समृद्ध, या पारदर्शक जेलमध्ये जीवनसत्त्वे A, B, C आणि E असतात, जे तुमच्या शरीराला, त्वचेला आणि केसांना आवश्यक पोषण देतात.
कोरफड टाळूच्या सेबमचे उत्पादन आणि पीएच पातळी संतुलित करते. त्यामुळे केस गळणे कमी होते आणि केसांची वाढ वाढते. हे त्वचेला आर्द्रता आणि हायड्रेट ठेवते. कोरफड जेल थेट तुमच्या केसांवर आणि त्वचेवर किंवा व्हिटॅमिन ई तेल घालून वापरा.
रात्री झोपण्यापूर्वी ही पाने खा, सकाळी पोट होईल पटकन साफ, वाचा
कोरफडीच्या रसामध्ये भरपूर पोषक असतात. त्यात जीवनसत्त्वे बी, सी, ई आणि फॉलिक अॅसिड सारखी महत्त्वाची जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असतात. त्याचा आहारात समावेश करून तुम्ही पोषक तत्वांची कमतरता पूर्ण करू शकता. कोरफडीचे योग्य प्रमाणात सेवन केल्यास आरोग्य चांगले राहते. त्वचा चमकदार आणि केस मजबूत बनवते.