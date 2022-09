अमित शहांच्या ताफ्यासाठी अँम्ब्युलन्स अडवली, वाहतूक पोलिसांनी दिले स्पष्टीकरण

देशाचे गृहमंत्री अमित शहा हे 5 सप्टेंबरला मुंबई दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्यादरम्यान प्रोटोकॉलमुळे आणि सुरक्षेच्या कारणामुळे रस्त्यावरील वाहतूक थांबवून शहा यांच्या ताफ्याला मार्ग मोकळा करून देण्यात आला होता. काही नागरीकांनी यावेळी एक व्हिडीओ चित्रीत केला होता ज्यात एका अँम्ब्युलन्सलाही रस्त्याच्या कडेला थांबवण्यात आल्याचं दिसलं होतं. व्हीआयपींसाठी रुग्णांच्या जीवाशी खेळ कशाला असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांनी विचारायला सुरुवात केली होती.

