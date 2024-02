विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनापुढे योगी सरकार झुकले, पोलीस शिपाई भरती परीक्षा रद्द

उत्तर प्रदेशमधील पोलीस शिपाई भरती परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. या परीक्षेचा पेपर फुटल्यामुळे हजारो विद्यार्थी परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसह रस्त्यावर उतरले होते. यामुळे यूपी सरकार बॅकफूटवर गेले आणि शनिवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ट्विट करत पोलीस शिपाई भरती परीक्षा रद्द करण्याची घोषणाची केली. तसेच आगामी 6 महिन्यात ही परीक्षा पुन्हा घेतली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांनी जल्लोष केला.

#WATCH | Mayank Sachan from Kanpur says, “…I express gratitude to CM Yogi Adityanath that he fulfilled our demand. Within the next two months, we will show them that the youth is with them…They have saved our lives. Candidates were dying by suicide…” https://t.co/9s5wr6Hr3V pic.twitter.com/kpKE5O9IPS

— ANI (@ANI) February 24, 2024