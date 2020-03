पुण्यात आणखी एक कोरोना रुग्ण आढळला, राज्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्या 12 वर

जगभरात थैमान घालणारा कोरोनाचा हिंदुस्थानात शिरकाव झाला आहे. देशात कोरोनाचा प्रसार वेगाने होत असून आतापर्यंत 70 पेक्षा जास्त रुग्ण आढळले आहेत. महाराष्ट्रातही कोरोनाचा शिरकाव झाला असून गुरुवारी पुण्यात आणखी एकाला कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कोरोनाबाधितांची संख्या आता 12 वर पोहोचली आहे. यातील 9 रुग्ण हे पुणे शहरातील असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे.

अमेरिकेहून 1 मार्च रोजी पुण्यातील नागरिक परत आला होती. यानंतर त्याची तपासणी 11 मार्च रोजी करण्यात आली. रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर त्याला कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर आणि जिल्हाधिकारी नवल किशोर यांनी दिली आहे.

Naval Kishore Ram, Pune Collector: 1 more person tested positive for #Coronavirus in Pune today, taking the total to 9 positive cases in the city. The person has a travel history of the United States. (File pic) pic.twitter.com/NPE3RWFwbK

— ANI (@ANI) March 12, 2020