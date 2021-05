पाऊस वाऱ्य़ामुळे नदी किनाऱ्य़ावरील उघडे पडले मृतदेह, शव पुरण्यासाठी प्रशासनाची धावाधाव

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे उत्तर प्रदेशमध्ये हाहाकार माजवला आहे. प्रयागराज जिल्ह्यातील गंगा नदीच्या किनारी अनेक मृतदेह पुरण्यात आले होते. पण पाऊस वार्‍यामुळे हे मृतदेह उघडे पडले असून प्रशासनाने वाळू टाकून पुन्हा पुरण्याचा प्रयत्न केला आहे. भटक्या कुत्र्यांनी या मृतदेहाचे लचके तोडू नये म्हणून महानगर पालिकेच्या कर्मचार्‍यांनी या मृतदेहांवर वाळू टाकून हे मृतदेह पुन्हा पुरले आहेत.

कोरोना संकटात गंगा किनारी पुरलेल्या मृतदेहांचे फोटो व्हायरल झाले होते, त्यामुळे योगी सरकारवर चौफेर टीका झाली होती. परंतु जेव्हा प्रयागराजमध्ये जोरदार पाऊस आणि वारा सुरू झाला तेव्हा हे मृतदेह उघडे पडू लागले. तसेच काही मृतदेहांचे भटके कुत्रे लचके तोडत असल्याचे फोटोही व्हायरल झाले होते.

मृतदेहांची विटंबना रोखण्यसाठी महापौरांनी एक टीम स्थापित केली आहे. ही टीम या जागेवर लक्ष ठेवून आहे. तसेच या भागात मृतदेह दफन न करण्याचे आवाहनही करण्यात येत आहे.

It is against the rules to bury bodies near Ganga river, and we have appealed to the people to not do that. The local administration is helping them cremate their loved ones as per their rituals: Dhawal Jaiswal, SP Gangapar, Prayagraj (24.05) pic.twitter.com/OLEyRRhVkv

— ANI UP (@ANINewsUP) May 25, 2021