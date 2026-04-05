US-Israel-Iran War – मंगळवार, रात्री ८ वाजता! ट्रम्प यांचा इराणला शेवटचा इशारा

इराणने जागतिक व्यापारासाठी महत्त्वाची असलेली हॉर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) खुली न केल्यास, अमेरिका इराणच्या नागरी पायाभूत सुविधांवर मोठा हल्ला करण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’वर एक पोस्ट शेअर केली असून, यात त्यांनी “मंगळवार, रात्री ८:०० (ईस्टर्न टाइम)” असा उल्लेख केला आहे. ही वेळ संभाव्य लष्करी कारवाईची किंवा इराणला दिलेली नवीन डेडलाइन असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

लष्करी हल्ल्याची वेळ सहसा जाहीर केली जात नाही. मात्र ट्रम्प यांची कार्यपद्धती कायमच वेगळी राहिली आहे. रविवारी त्यांनी इराणला पुन्हा एकदा पायाभूत सुविधांवर हल्ले करून ते नष्ठ करण्याचा इशारा दिला.

याआधी सोशल मीडियावर केलेल्या एका पोस्टमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते की, “इराणमध्ये मंगळवारी पॉवर प्लांट डे आणि ब्रिज डे, एकाच वेळी साजरे केले जातील. यापूर्वी असे कधीही घडले नसेल.होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडा नाहीतर, तुम्ही नरकात जाल. फक्त बघा. अल्लाहला प्रार्थना करा.” दरम्यान, ट्रम्प यांच्या या इशाऱ्यामुळे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष मंगळवारच्या घडामोडींकडे लागले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अमेरिकेत व्हाईट हाऊसजवळ गोळीबार, पोलिसांनी अनेक ब्लॉक्स केले बंद

IPL 2026 – चेन्नईला सूर सापडेना! सलग तिसऱ्या पराभवाची नोंद, RCB ने 43 धावांनी सामना जिंकला

बारामती पोटनिवडणुकीसाठी काँग्रेसकडून उमेदवार घोषित, अ‍ॅड आकाश मोरे यांना उमेदवारी

strait of hormuz closed iran warns to set ships ablaze amid conflict with us israel

होर्मुज समुद्रधुनीबाबत इराण आणि ओमानमध्ये चर्चा; ट्रम्प यांचा ४८ तासांचा अल्टीमेटम

Grenke Freestyle Chess Open – हस्तांदोलन नव्हे ‘नमस्ते’; हरिका आणि उझबेकिस्तानच्या खेळाडूचा सामना चर्चेत, पाहा हा Video

IPL 2026 – कर्णधार ऋषभ पंत चमकला! चित्तथरारक लढतीत लखनऊचा हैदराबादवर 5 विकेटने विजय

सरकार ख्रिस्ती संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांना लक्ष्य करत आहे, मल्लिकार्जुन खरगे यांचा आरोप

निवडणूक घेणारे जर लढणाऱ्यांवर अवलंबून असतील, तर निष्पक्षता शक्य नाही; सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी व्यक्त केली चिंता

मंगळवार ठरेल विनाशाचा दिवस; डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराणला धमकी, पावर प्लांट्स आणि पूल रडारवर