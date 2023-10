महाराष्ट्रातील अग्निवीराला सियाचीनमध्ये वीरमरण, आई-वडिलांनी गमावला एकुलता एक मुलगा

महाराष्ट्रातील अग्निवीराला सियाचीनमध्ये कर्तव्यावर असताना वीरमरण आले आहे. अक्षय लक्ष्मण गवते (Agniveer Akshay Laxman Gawate) असे 20 वर्षीय अग्निवीराचे नाव आहे. तो बुलढाणा (Buldana) तालुक्यातील पिंपळगाव सराई (Pimpalgaon Sarai) येथील रहिवासी होती. 23 ऑक्टोबर रोजी त्याच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येतील.

अग्निवीर अक्षय गवते हा 9 महिन्यांपूर्वी 30 डिसेंबर, 2022 रोजी लष्करात भरती झाला होता. सियाचीन ग्लेशीयरमध्ये (Siachen glacier) तो देशसेवा बजावत होता. मात्र कर्तव्यावर असतानाच 20 ऑक्टोबर रोजी त्याला हृदयविकाराचा झटका आला. त्यामुळे त्याला सैनिक रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र शनिवारी रात्री साडे अकराच्या सुमारास त्याची प्राणज्योत मालवली, अशी माहिती जिल्हा सैनिक कार्यालयाने दिली आहे.

रविवारी त्याचे पार्थिव छत्रपती संभाजीनगर विमानतळावर आणण्यात येईल. त्यानंतर सोमवारी सकाळी त्याच्या पार्थिवावर मूळगाव पिंपळगाव सराई येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येतील. कर्तव्यावर असताना देशासाठी बलिदान देणारा तो पहिला अग्निवीर ठरला असून लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी आणि जवानांनी त्याला सॅल्युट ठोकला आहे.

Agniveer (Operator) Gawate Akshay Laxman is the first Agniveer to have laid down his life in operations. He was deployed in the world’s highest battlefield Siachen glacier. pic.twitter.com/kLJlpZ7Ylk

