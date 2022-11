Sachin Waze सचिन वाझेला जामीन मंजूर, तरीही कारागृहातच!

खंडणीवसुली प्रकरणात आरोपी असलेला बडतर्फ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेला (Sachin Waze) आज मुंबई सत्र न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. वाझेला सत्र न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जामीन मंजूर केला. मात्र इतर गुन्ह्यांमुळे वाझेचा मुक्काम कारागृहातच असणार आहे.

मनी लॉंड्रिग प्रकरणासह अन्य आरोपाखाली तुरूंगात असलेला असलेला बडतर्फ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक याच्या जामीन अर्जावर मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सचिन वाझेला जामीन दिल्यास ते पुराव्याशी छेडछाड करू शकतात, असे म्हणत ईडीने जामीन देण्यास विरोध केला. मात्र दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर मुंबई सत्र न्यायालयाने सचिन वाझेला जामीन मंजूर केला आहे.

दरम्यान, सचिन वाझेला मनी लॉंड्रिग प्रकरणात जामीन मिळाला असला तरी त्याचा मुक्काम कारागृहातच राहणार आहे. इतर प्रकरणात त्याला न्यायालयीन कोठडी मिळाली असल्याने सध्यातरी वाझेला कारागृहातच रहावे लागणार आहे.

ED Money Laundering case | A sessions court granted bail to Mumbai’s former cop Sachin Waze. However, despite being granted bail, Waze will remain in jail as he is in judicial custody in other cases.

