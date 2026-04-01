पुढचे 48 तास जिथे आहात तिथेच रहा! इराणमधील हिंदुस्थानींना दूतावासाकडून निर्देश

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला ४८ तासांचा अल्टिमेटम दिला आहे. ट्रम्प यांनी इराणला निर्वाणीचा इशारा दिल्यानंतर हिंदुस्थानी दूतावासाकडून इराणमधील हिंदुस्थानींसाठी काही निर्देश काढण्यात आले आहेत. हिंदुस्थानच्या दूतावासाने इराणमधील हिंदुस्थानींना पुढचे 48 तास कुठेही न जाता जिथे आहात तिथेच थांबा असे निर्देश दिले आहेत.

”सर्व हिंदुस्थानी नागरिकांनी पुढील 48 तास जिथे आहात तिथेच थांबा. नागरिकांनी घराबाहेर पडणे टाळावे. तसेच वीज प्रकल्प, लष्करी ठिकाणे आणि उंच इमारतींच्या वरच्या मजल्यांपासून दूर राहावे. सध्याच्या परिस्थितीत कोणतीही अनावश्यक हालचाल टाळा असे दूतावासाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ४८ तासांचा अल्टीमेटम

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला पुन्हा एकदा धडकी भरवणारा इशारा दिला आहे. “होर्मुजचा मार्ग उघडा, अन्यथा नरकासारख्या भीषण परिस्थितीचा सामना करावा लागेल,” अशा कडक भाषेत ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावरून धमकी दिली आहे. ट्रम्प यांनी इराणला ४८ तासांचा अल्टीमेटम दिला असून “वेळ वेगाने संपत आहे,” असेही त्यांनी बजावले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

IPL 2026 – पाऊसही राजस्थानच्या सुसाट गाडीला ब्रेक मारू शकला नाही! मुंबईचा 27 धावांनी पराभव

राज्यातल्या कायदा सुव्यवस्थेची पूर्णपणे वाट लावून मुख्यमंत्री खुर्चीला घट्ट चिकटून बसलेयत, हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका

तीन दिवस महिलांना अस्पृश्य मानणे अयोग्य; शबरीमला प्रवेश प्रकरणी न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचे स्पष्ट मत

आसामच्या मुख्यमंत्र्यांची जीभ घसरली, मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याबाबत केले आक्षेपार्ह वक्तव्य

Israel Iran War – आजची रात्र मंगल ठरणार की अमंगल? जे.डी. व्हान्स यांच्या विधानाने जगाचे आखाताकडे लक्ष

IPL 2026 – चाहत्यांचा हिरमोड; पावसामुळे राजस्थान रॉयल्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यातील टॉसला उशीर

तपास आणि चौकशी अशा शाब्दिक खेळात अजितदादांच्या मृत्यूचा तपास अडकता कामा नये – रोहित पवार

भिमाशंकर मंदिर आणखी दीड महिना बंद राहणार, नित्यदर्शनासाठी भाविकांना 1 जूनपर्यंत वाट पाहावी लागणार

तारक मेहता का उल्टा चष्मा मालिकेतील ज्येष्ठ अभिनेत्याचे निधन, दयाबेनवर कोसळला दुखाचा डोंगर