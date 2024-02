प्रसिद्ध गीतकार गुलजार आणि संस्कृत विद्वान जगदगुरु रामभद्राचार्य यांना 2023 चा ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर झाला आहे. ज्ञानपीठ पुरस्काराच्या निवड समितीने शनिवारी याची घोषणा केली.

The 58th Jnanpith Award for the year 2023 has been awarded to Jagadguru Swami Rambhadracharya for Sanskrit and Shri Gulzar for Urdu

— ANI (@ANI) February 17, 2024