Jammu Kashmir – राजौरी परिसरात चकमक, सुरक्षा दलांनी 4 दहशतवाद्यांना घेरले

सामना ऑनलाईन
|

जम्मू-कश्मीरमधील राजौरी परिसरात मंगळवारी संध्याकाळी दहशतवाद्यांनी सर्च ऑपरेशनदरम्यान पोलिसांवर गोळीबार केला. यानंतर सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक सुरू आहे. कोटरंका पोलीस स्टेशन परिसरातील मंदिर गालाच्या वरच्या ढेरी खाटुनी परिसरात सायंकाळी 7 वाजून 20 मिनिटांनी दहशतवाद्यांनी 10 ते 15 राऊंड फायरिंग केले. सुरक्षा दलाने परिसराला घेराव घातला आहे.

जम्मू-कश्मीर पोलिसांच्या विशेष ऑपरेशन्स ग्रुपची टीम परिसरात सर्च ऑपरेशन राबवत असताना दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला. यानंतर अतिरिक्त सुरक्षा दल घटनास्थळी तैनात करण्यात आले. परिसरात चार दहशतवादी लपल्याचा अंदाज असून सुरक्षा दलाने परिसराला घेराव घातला आहे. लष्कराच्या ड्रोन आणि थर्मल इमेजिंग उपकरणांच्या मदतीने दहशतवाद्यांचे नेमके ठिकाण शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

भाजप नेत्याची गोळ्या झाडून हत्या, राजकीय वर्तुळात खळबळ

भौतिकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर, तीन संशोधकांचा सन्मान

हिमाचल प्रदेशातील बिलासपूरमध्ये भूस्खलन, बसवर ढिगारा कोसळल्याने आतापर्यंत 15 जणांचा मृत्यू

रायबरेलीमध्ये व्यक्ती नाही, संविधानाची हत्या झाली; तरुणाच्या झुंडबळीवरून राहुल गांधी यांची टीका

महावितरणच्या माध्यमातून महाराष्ट्र अदानींच्या घशात घालण्याचा डाव, भास्कर जाधव यांचा आरोप

राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला, शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळलं; सरकारच्या तुटपुंजी मदतीवरून कैलास पाटील यांची टीका

एअर इंडियाच्या विमानाला पक्ष्याची धडक; कोलंबो विमानतळावर सुरक्षित लँडिंग

‘कांतारा’चा मराठी चित्रपटाला बसला फटका, हाऊसफुल्ल असताना ही नाट्यगृहात करावं लागलं शोचं आयोजन

पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी मोटार वाहन कायद्यांतर्गत नियम तयार करा, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना निर्देश