अडीच लाखांची रोकड आणि रेशनची लालूच, नराधम मातेच्या संमतीनेच दहा वर्षांच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार

सामना ऑनलाईन
|

अडीच लाख रुपयांची रोकड आणि महिनाभराचे रेशन या बदल्यात एका नराधम मातेने आपल्या दहा वर्षांच्या मुलीला वेश्याव्यवसायात ढकलल्याची संतापजनक घटना तळोजा परिसरात घडली आहे. मूळ लंडन येथे स्थायिक असलेल्या आणि सध्या तळोजा येथे राहणाऱ्या एका 70 वर्षीय नराधमाच्या घरी ही निर्दयी आई आपल्या मुलीला सोडून जात होती. याप्रकरणी गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी विकृत वृद्धासह या नराधम मातेला अटक करून मुलीची सुटका केली आहे.

मूळ पाँडेचेरी येथील असलेला फारूक शेख (70) हा सध्या आपल्या कुटुंबासह लंडनमध्ये राहत आहे. त्याचे तळोजा फेज 2 मधील सेक्टर 20 मध्ये एकता डेव्हलपरमध्येही घर आहे. या ठिकाणी या दहा वर्षांच्या चिमुरडीवर तो दोन वर्षांपासून अत्याचार करीत होता. या चिमुरडीची शेखबरोबर ओळख झाली. घर भाड्याने घेण्यासाठी त्याने तिला अडीच लाख रुपये दिले. तसेच तिला महिन्याचे रेशनिंगही तोच भरून देत होता. त्या बदल्यात ही निर्दयी माता आपल्या दहा वर्षीय मुलीला रात्री शेखच्या घरी सोडायची आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी नेण्यासाठी यायची. ही माहिती गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पृथ्वीराज घोरपडे यांना मिळाल्यानंतर पोलीस पथकाने सापळा रचून शेखच्या घरावर छापा मारला. त्यावेळी त्या ठिकाणी पीडित मुलगी आणि शेख आढळून आले. शेख या मुलीला दारूही पाजत असल्याचे पोलीस तपासात उघड झाले आहे. याप्रकरणी तळोजा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून शेख आणि निर्ययी मातेला अटक केली आहे.

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

INDW vs SAW Final – अंतिम सामना पाहण्यासाठी डी. वाय. पाटील स्टेडियम बाहेर क्रीडा चाहत्यांची गर्दी

विम्याचे पैसे परत द्या, नाहीतर तुमची म्हैस परत घ्या ! मोखाड्यात बँकेसमोर मृत म्हैस आणून शेतकऱ्यांचे आंदोलन

तुर्भ्यात शौचालयांची दुरवस्था, पालिकेच्या निषेधार्थ शिवसेनेची स्वाक्षरी मोहीम

धक्कादायक.. नारळपाणी विक्रेत्याने छाटली ग्राहकाची बोटे, डोंबिवलीच्या एमआयडीसीतील घटना

समृद्धी महामार्गावर भाविकांच्या बसला अपघात; कर्जतमधील दोघे ठार

आठ दिवसांनंतर मच्छीमारांच्या नातेवाईकांनी सोडला सुटकेचा निःश्वास, वादळात भरकटलेल्या 8 बोटी परतीच्या मार्गावर

वागळेतील 22 बेवारस गाड्यांची उचलबांगडी, वाहतूक शाखा, महापालिकेची संयुक्त कारवाई

नवी मुंबईत मंगळवारी पाणीबाणी, भोकरपाड्यातील एमबीआरमध्ये नवीन पाइपलाइन टाकणार

आजीबाईंना दिवाळी आठ लाखांना पडली