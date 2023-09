Maratha Reservation – राज्य सरकार आणि जरांगे-पाटलांच्या शिष्टमंडळामध्ये बैठक, बंद लिफाफा जालन्याकडे रवाना

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या 12-13 दिवसांपासून जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे-पाटील यांचे शिष्टमंडळ आणि राज्य सरकारमध्ये शुक्रवारी रात्री एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. जवळपास अडीच तास ही बैठक सुरू होती. या बैठकीमध्ये सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली असून शिष्टमंडळासोबत बंद लिफाफ्यामध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय पाठवण्यात आल्याची माहितीही त्यांना माध्यमांशी बोलताना दिली.

#WATCH | Mumbai: On meeting with a delegation of protestors from Jalna, Maharashtra CM Eknath Shinde says, “There has been a positive discussion with the delegation sent by Maratha agitation leader Manoj Jarange Patil, this delegation will go and discuss with Manoj Jarange. We… pic.twitter.com/HLhMhpYpDw

— ANI (@ANI) September 8, 2023