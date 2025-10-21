शनिवारवाड्यात नमाज; तीन महिलांविरुद्ध गुन्हा

सामना ऑनलाईन
|

पुणे शहरातील शनिवारवाड्याच्या आवारात शनिवारी नमाज पठण केल्याप्रकरणी तीन महिलांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, तीन अनोळखी महिलांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे.

भाजप खासदाराचे आंदोलन शनिवारवाड्याच्या आवारात महिलांनी नमाज पठण केल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. त्यानंतर भाजपच्या खासदार मेधा कुलकर्णी व पतित पावन संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी शनिवारवाड्याच्या आवारात रविवारी आंदोलन केले होते. दरम्यान, खासदार मेधा कुलकर्णी यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाच्या प्रवक्त्या रूपाली पाटील-ठोंबरे यांनी केली आहे. कुलकर्णी या दोन धर्मांत तेढ निर्माण करत आहे, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तानी निमलष्कारी दलावर मोठा हल्ला; BLA च्या हल्ल्यात 5 सैनिक ठार, दोनजण गंभीर जखमी

सोसायट्यांच्या आवारातूनच आता करणार कचरा संकलन; विमाननगर, भवानी पेठेत यशस्वी प्रयोग

चंद्रपुरात बंदूक, जिवंत काडतूस, खंजीर जप्त; चार आरोपींना अटक

लक्ष्मीपूजनाची लगबग पूजासाहित्य खरेदीसाठी झुंबड

सौदीत धावणार हायस्पीड ट्रेन, 12 तासांचा प्रवास आता 4 तासांत पूर्ण होणार

शेअर बाजारात दिवाळी धमाका! सेन्सेक्स 411 अंकांनी, तर निफ्टी 133 अंकांनी वाढला

बॉसकडून कर्मचाऱ्यांना 51 कार गिफ्ट

मंगळसूत्र घेऊन महिलेला दिले पिवळे धातूचे मणी, चोरट्या महिलांना 24 तासांत अटक

हरियाणात साकारतंय देशातील पहिलं अष्ट महालक्ष्मी मंदिर; चांदीच्या प्रतिमा, 200 कोटी रुपये खर्च