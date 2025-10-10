मारिया कोरिना मचाडो यांना नोबेल पुरस्कार जाहीर, उतावीळ ट्रम्प यांना झटका

सामना ऑनलाईन
|

नॉर्वेची राजधानी ओस्लो येथे नोबेल पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली. यावेळी पुरस्कारासाठी ३३८ उमेदवार होते. त्यापैकी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत होते. त्यांनी स्वतः अनेक वेळा नोबेल पुरस्कारासाठी उमेदवारी दाखल केली होती. त्यांनी अलीकडेच सांगितले की, ते या पुरस्कारास पात्र आहेत. त्यांनी हिंदुस्थाना आणि पाकिस्तानमधील युद्धासह सात युद्धे थांबवली होती. परंतु आता मात्र अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे स्वप्न भंगले आहे. त्यांच्या जागी मारिया कोरिना मचाडो यांना शांतता पुरस्कार देण्यात आला. व्हेनेझुएलामध्ये लोकशाही हक्कांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मचाडो यांना हा पुरस्कार देण्यात आला.

नोबेल पुरस्कार जाहीर करताना समितीने म्हटले आहे की त्यांनी नेहमीच धाडसी व्यक्तींचा सन्मान केला आहे. ज्यांनी दडपशाहीविरुद्ध उभे राहून स्वातंत्र्याची आशा निर्माण केली आहे. समितीने नमूद केले की मचाडो यांना गेल्या वर्षी स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी लपून बसावे लागले. असे असूनही त्यांनी मायदेशातच राहण्याचा निर्णय घेतला.

ट्रम्प यांना आठ देशांनी नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकन दिले होते. यामध्ये पाकिस्तान आणि इस्रायल व्यतिरिक्त अमेरिका, आर्मेनिया, अझरबैजान, माल्टा आणि कंबोडिया यांचा समावेश आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लोकांना कर्जमाफीचा नाद लागला आहे, महायुतीच्या मंत्र्याचं वादग्रस्त वक्तव्य; शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळलं

खरं हिंदुत्व देशभक्ती काय आहे ते सर्वांना समजून सांगायचं हाच पुढचा कार्यक्रम – उद्धव ठाकरे

भाजपमध्ये गेल्यावर हत्या गोळीबाराचे गुन्हे माफ होत असतील तर या देशाचं कायद्याचं पुस्तक कामाचं नाही, ते जाळावं लागेल – संजय राऊत

मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे प्राण जर यांना महत्त्वाचे नसतील तर महाराष्ट्रात निजामाचे बाप राज्य करतायत असं आम्ही समजायचं का? संजय राऊत यांचा सवाल

हंगेरियन लेखक लास्झलो यांना साहित्याचे नोबेल

देश विदेश – अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री हिंदुस्थानच्या दौऱ्यावर

हिंदुस्थानची एकही संस्था टॉप 200 मध्ये नाही; वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग 2026 जाहीर… अमेरिकेची ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी सलग 10 वर्षे पहिल्या स्थानावर

मोठी बातमी – केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे यांच्या पेट्रोल पंपावर सशस्त्र दरोडा, लाखो रुपयांची रोकड लुटली

IPS Y Puran Kumar case – पोलीस महासंचालकांसह 13 पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल, IAS पत्नीच्या तक्रारीनंतर प्रशासन खडबडून जागं!