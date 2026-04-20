राज्यातील पोलीस दलात मोठे फेरबदल; तुषार दोषींसह वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने पोलीस प्रशासनात मोठे फेरबदल केले आहेत. सातारा, सांगली, गडचिरोली, कोल्हापूर आणि जळगाव यांसारख्या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांसह एकूण नऊ जिल्ह्यांमधील वरिष्ठ आयपीएस (IPS) अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकृत आदेश नुकतेच जारी करण्यात आले आहेत. सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे जिल्हा स्तरावरील प्रशासकीय रचनेत महत्त्वाचे बदल होणार असून, पोलीस महासंचालकांना यासंदर्भात पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या बदल्यांनुसार, तुषार दोशी यांची सातारा येथून सांगलीच्या पोलीस अधीक्षकपदी, तर निखिल पिंगळे यांची पुण्याहून सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. निलोत्पल यांची गडचिरोलीवरून कोल्हापूरच्या अधीक्षकपदी बदली झाली असून, एम. रमेश यांची गडचिरोली येथेच पोलीस अधीक्षक म्हणून पदोन्नती झाली आहे. धुळ्याचे श्रीकांत धिवरे आता जळगावचे नवे पोलीस अधीक्षक असतील, तर तेथून महेश्वर रेड्डी यांची पुणे गुन्हे अन्वेषण विभागात बदली करण्यात आली आहे. तसेच संदीप घुगे यांची सांगलीवरून मुंबई राज्य गुप्तवार्ता विभागात, योगेश गुप्ता यांची गडचिरोली परिक्षेत्रात पोलीस उपमहानिरीक्षकपदी आणि राजकुमार शिंदे यांची वाशीमच्या पोलीस अधीक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

होर्मुजच्या सामुद्रधुनीत तणाव; हिंदुस्थानी नौदलाने जारी केली ॲडव्हायजरी, ७ युद्धनौका करण्यात आल्या तैनात

इराणमध्ये आमचं काम अजून संपलेलं नाही, बेंजामिन नेतन्याहूंचे मोठे विधान

मुंबईत DRI ची मोठी कारवाई; १३९ कोटींचे टरबूजच्या बिया आणि हिरवे वाटाणे जप्त, एका तस्कराला अटक

Kolhapur News – जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कोट्यवधी खर्चून बांधलेल्या सभागृहाला गळती! पालकमंत्र्यांच्या बैठकीतच निकृष्ट कामाचे प्रदर्शन

IPL 2026 – 21 कोटींचा फटका? 6 सामन्यांमध्ये फक्त 51 धावा, लखनऊ सुपर जायंट्स संकटात

IPL 2026 – नागपूर, पंजाब व्हाया MI! तरुण तडफदार पठ्ठ्यांची मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात वर्णी; मैदान गाजवण्यासाठी सज्ज

IPL 2026 – पाच वेळच्या चॅम्पियन संघाचा पराभवाचा चौकार; कर्णधार पंड्या टीकेच्या केंद्रस्थानी, माजी खेळाडूनेही सुनावलं

अमेरिका ब्लेम गेम खेळत आहे, आता चर्चेचा कोणताही विचार नाही; इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे वक्तव्य

शिक्षण, आरोग्य आणि महिला सक्षमीकरणाबाबत आमची दृष्टी एक सारखीच, अरविंद केजरीवाल यांनी घेतली एम.के. स्टॅलिन यांची भेट