आर. अश्विन बनला 100 कसोटी सामने खेळणारा 14वा हिंदुस्थानी

धर्मशाला येथील एचपीसीए स्टेडियमवर इंग्लंडविरुद्धच्या पाचव्या आणि शेवटच्या कसोटी सामन्यात रविचंद्रन अश्विन 100 कसोटी सामने खेळणारा 14वा हिंदुस्थानी ठरला.

धर्मशाला येथे मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांनी संपूर्ण संघ आणि अश्विनच्या कुटुंबासह त्याच्यासोबत खास क्षण साजरा करण्यासाठी त्याची सोय केली होती.

सचिन तेंडुलकर (200), राहुल द्रविड (163), व्हीव्हीएस लक्ष्मण (134), अनिल कुंबळे (132), कपिल देव (131), सुनील गावस्कर (125), दिलीप वेंगसरकर (116), सौरव गांगुली (113), विराट कोहली (113), इशांत शर्मा (105), हरभजन सिंग (103) आणि चेतेश्वर पुजारा (103) यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत अश्विन 100 कसोटी खेळण्यासाठी हिंदुस्थानींच्या एलिट यादीत सामील झाला.

अश्विनने 99 कसोटींमध्ये 507 विकेट्स, 116 एकदिवसीय सामन्यांमध्ये 156 विकेट्स आणि 65 टी-20 मध्ये 72 विकेट्स घेतल्या आहेत. कसोटीत, त्याची सरासरी 23.91 चेंडूवर आहे, तर त्याने 35 पाच विकेट्स आणि आठ 10 बळी घेतले आहेत.

अश्विनने 2011 मध्ये कसोटी पदार्पण केले आणि तेव्हापासून तो कसोटी संघात, विशेषत: मायदेशात महत्त्वाचा ठरला आहे. त्याने कुंबळेला मागे टाकून घरच्या कसोटीत हिंदुस्थानचा आघाडीचा विकेट घेणारा गोलंदाज बनला, तसेच चालू असलेल्या कसोटी मालिकेत मायदेशात कसोटीत 350 बळींचा टप्पाही पार केला.

अश्विनने राजकोटमध्ये कसोटी क्रिकेटमध्ये 500 बळींचा टप्पा ओलांडला आणि कुंबळेनंतर हा पराक्रम करणारा दुसरा हिंदु्स्थानी ठरला. मुथय्या मुरलीधरन, शेन वॉर्न, जेम्स अँडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, कुंबळे, ग्लेन मॅकग्रा, कोर्टनी वॉल्श आणि नॅथन लायन यांसारख्या महान खेळाडूंच्या पावलावर पाऊल ठेवून कसोटी क्रिकेटमध्ये 500 बळी घेणारा तो फक्त नववा गोलंदाज ठरला.

