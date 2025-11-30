“220 कोटींचा MICE HUB प्रकल्प अन् साधुग्राम उभारण्याच्या नावाखाली खासगी संस्थेला…”, नकाशा शेअर करत रोहित पवारांचा गंभीर आरोप

कुंभमेळ्यानिमित्त साधुग्राम उभारण्यासाठी नाशिकच्या तपोवनातील 1700 झाडे तोडण्याच्या निर्णयाला चौफेर विरोध होत आहे. सरकारच्या निर्णयाला नाशिककरांसह विविध पक्षाच्या राजकीय नेत्यांनीही विरोध केला असून आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सदर जागेचा नकाशा शेअर करत गंभीर आरोप केला आहे.

रोहित पवार यांनी एक्स अकाऊंटवरून नकाशे शेअर करत एक पोस्ट लिहिली आहे. यात ते म्हणतत, नाशिक शहराच्या मध्यवर्ती भागात कुंभमेळ्यासाठी राखीव असलेल्या तपोवनच्या जागेवर डोळा ठेवून असलेल्या संधीसाधुना कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने जागा घशात घालण्याची संधी दिसत आहे म्हणूनच जनतेचा एवढा प्रचंड विरोध असताना देखील तपोवन बाबतीत सरकारचा अट्टहास सुरू आहे.

२२० कोटींचा MICE HUB प्रकल्प आणि साधुग्राम उभारण्याच्या नावाखाली खाजगी संस्थेला 33 वर्षासाठी तपोवनची जागा देऊन हजारो कोटी कमवण्याचा हा डाव आहे. त्यासोबतच कुंभमेळाच्या निमित्ताने होणाऱ्या रस्त्याच्या कामात देखील टेंडर फुगवून मोठा मलिदा खाल्ला जात आहे, असा आरोप रोहित पवार यांनी केला.

जमिनी गिळणं, नाहीतर उद्योगपतींचे दलाल म्हणून काम करणं हेच सध्या सत्ताधारी मंत्री, आमदार करताना दिसतायत! – राज ठाकरे

श्रद्धेच्या नावाखाली प्रॉफिटचा बाजार मांडणाऱ्या नाशिकच्या कारभाऱ्यांचा हाच डाव आता जनतेने देखील ओळखला आहे. त्यामुळे कोणाचा कितीही मानस असला तरी तपोवनची जागा लाटण्याचा डाव यशस्वी होणार नाही, हे मात्र नक्की…! असेही रोहित पवार पुढे म्हणाले.

