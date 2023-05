आयपीएलच्या धामधुमीत सचिन तेंडुलकरची पोलीस स्थानकात धाव, गुन्हा दाखल; नक्की प्रकरण काय?

आयपीएलच्या धामधुमीमध्ये टीम इंडियाचा माजी खेळाडू आणि मुंबई इंडियन्सचा आयकॉन सचिन तेंडुलकर (Former cricketer Sachin Tendulkar) याने पोलिसांत धाव घेतली आहे. आपले नाव, आवाज आणि फोटोंचा जाहिरातींमध्ये बेकायदेशीर वापर केल्याप्रकरणी सचिनने सायबर सेलकडे तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात सचिन तेंडुलकरची प्रतिमा मलिन केल्याच्या आरोपांखाली गुन्हा नोंद केला आहे.

एका वैद्यकीय उत्पादनांच्या जाहिरातीमध्ये त्याचे नाव, फोटो आणि आवाज याचा परवानगीशिवाय वापर करण्यात आला आहे. आरोपीने सचिन तेंडुलकर याच्या नावाने एक बोगस वेबसाईट तयार केली. ‘सचिन हेल्थ डॉट इन’ नावाची ही वेबसाईट असून यात उत्पादनांची ऑनलाईन विक्री करण्यासाठी सचिनच्या नावाचा, आवाजाचा आणि फोटोचा वापर करून लोकांची फसवणूक करण्यात येत आहे. याची माहिती मिळताच सचिन तेंडुकलकर याने पोलिसात तक्रार दाखल केली.

‘सचिन हेल्थ डॉट इन’ नावाच्या वेबसाईटला आपण कधीही आपले नाव, फोटो आणि आवाज वापरण्याची परवानगी दिली नसल्याचे सचिनने स्पष्ट केले. या प्रकरणी सचिनने पोलिसात तक्रार दाखल केली असून पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरोधात आयपीसीच्या कलम 420 (फसवणूक), 465 आणि 500 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

“…We have noticed that there have been attempts to impersonate Sachin Tendulkar’s attributes in an unauthorized manner, for selling products and services not associated with him. These are being done with a deliberate and malicious intention of misleading gullible citizens to… https://t.co/gELqhh9aty pic.twitter.com/mgGg83XvXo

— ANI (@ANI) May 13, 2023