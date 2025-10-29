नालासोपाऱ्यातील ड्रग्जप्रकरणी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक निलंबित

नालासोपारा येथील पेल्हार भागात ड्रग्जच्या फॅक्टरीवर छापा टाकून 14 कोटी रुपयांचे मेफेड्रोन व अन्य साहित्य जप्त करण्यात आले होते. या ड्रग्जप्रकरणी पोलीस आयुक्त निकेश कौशिक यांनी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जितेंद्र वनकोटी यांना तडकाफडकी निलंबित केले आहे. तसे आदेशच जारी केल्याने अधिकारी व पोलीस कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

नालासोपारा पूर्वेच्या पेल्हार येथील रशीद कंपाऊंड परिसरात छुप्या मार्गाने मेफेड्रोनची (एमडी) निर्मिती करणारा कारखाना चालवला जात होता याची माहिती मुंबई पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार रविवारी परिमंडळ सहाच्या पथकाने नालासोपाऱ्यात कारखान्यावर छापा टाकून साडेतेरा कोटी रुपयांचे मेफेड्रोन जप्त करून याप्रकरणी पाच जणांना अटक केली होती.

