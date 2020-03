CoronaVirus ‘बाजार’ पाताळात, लोअर सर्कीट लागल्याने शेअर मार्केट 45 मिनिटांसाठी बंद

CoronaVirus मुळे मुंबईतील दलाल स्ट्रीटवर असलेल्या शेअर बाजारात हाहा:कार उडाला आहे. शुक्रवारी शेअर बाजाराचे कामकाज सुरू होताच घसरणीला सुरुवात झाली. लोअर सर्कीट लागल्याने शेअर बाजाराचे काम 45 मिनिटांसाठी थांबवण्यात आले.

यापूर्वी लोअर सर्कीट लागण्याची परिस्थिती 22 जानेवारी 2008 साली आली होती अशी माहिती माहिती शेअर बाजाराचे अभ्यासक निखील सोमण यांनी दिली आहे.दिवसाची सुरुवात होताच निर्देशांकाने गटांगळ्या खायला सुरुवात केली होती. गेल्या 3 वर्षात पहिल्यांदाच निफ्टीमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर घसरण पाहायला मिळाली आहे. फेब्रुवारी 2017 मध्ये निफ्टीचा निर्देशांक 8,800 च्याही खाली आला होता. तशीच परिस्थिती शुक्रवारीही पाहायला मिळाली.

Trading in NIFTY has stopped for 45 minutes due to lower circuit limit after the market fell over 10% in the initial trade pic.twitter.com/hYG8wxDaOO

— ANI (@ANI) March 13, 2020