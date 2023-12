शरद पवारांचे राज्यसभेच्या सभापतींना पत्र, खासदार निलंबन प्रकरणी चौकशीची मागणी

संसदेत तरुणांनी घुसखोरी केल्याने सुरक्षिततेवर निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह आणि सरकारला याचा जाब विचारणाऱ्या खासदारांचे झालेले निलंबन यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनकर यांना पत्र लिहिले आहे. घडल्याप्रकाराबद्दल चिंता व्यक्त करत पवार यांनी धनकर यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी पवारांनी केली आहे.

शरद पवार यांनी आपल्या पत्रात धनकर यांच्याकडे संसदेच्या सुरक्षाव्यवस्थेतील त्रुटी आणि खासदारांचे निलंबन याप्रकरणी तातडीने चौकशीची मागणी केली आहे. त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, सरकारला जाब विचारणाऱ्या खासदारांना निलंबित करण्यात आले. हा निर्णय सरकारचे उत्तरदायित्व आणि पारदर्शीपणा याच्या विपरीत आहे. संसदेतील वातावरण सुरक्षित असायला हवे, त्यात बाधा येत असेल तर त्याबद्दल जाब विचारण्याचा खासदारांना अधिकार आहे. उपलटपक्षी झाले असे की 90 हून अधिक खासदारांना सरकारकडे उत्तर मागितल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले. यातील 45 खासदार हे राज्य सभेचे आहेत. विशेष बाब ही आहे की जे खासदार लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभेचे सभापती यांच्यासमोरील मोकळ्या जागेत उतरले नाहीत, ज्यांनी घोषणा दिल्या नाही, ज्यांनी कामकाजात बाधा येईल असे वर्तन केले नाही त्यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. सदर प्रकाराचे गांभीर्य लक्षात घेता आपण यात हस्तक्षेप करावा आमि लोकशाही मूल्ये जपली जातील याची काळजी घ्यावी.

Requesting the Vice President of India Shri. Jagdeep Ji Dhankhar to setup an urgent inquiry on the recent security lapse in parliament and the suspension of MPs pic.twitter.com/KN96jRFXlN

