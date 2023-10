आपल्या स्टायलिश आणि हटके लूकसाठी बॉलीवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी प्रसिद्ध आहे. अभिनयाबरोबरच शिल्पा तिच्या फिटनेसबाबतही तेवढीच दक्ष असते. शिल्पाने नुकतेच इंस्टाग्रामवर काही पिवळ्या रंगाच्या साडीत फोटो शेअर केले आहेत. या साडीत तिने जबरदस्त पोझ दिल्या आहेत. पिवळ्या रंगाच्या साडीने तिच्या सौंदर्यात आणखी भर घातली आहे. साडीतील फोटो शेअर करताना शिल्पाने life is short. Keep the pallu long! अशी कॅप्शन दिली आहे. फोटो शेअर करताच क्षणी चाहत्यांनी तिच्या सौंदर्याचे भरभरुन कौतुक केले आहे.