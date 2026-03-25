शाळा आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये वंदे मातरम अनिवार्य नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

शाळा आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये वंदे मातरम हे राष्ट्रीय गीत गाण्याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या याचिकेमार्फत केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देण्यात आले होते. ही मार्गदर्शक तत्त्वे केवळ सल्ला स्वरूपाची असून ती बंधनकारक नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत ही याचिका धुडकावून लावली.

सरन्यायाधीश सुर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी केली. याचिका प्रीमॅच्युअर असल्याचे न्यायालय म्हणाले. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यास कोणत्याही दंडात्मक कारवाईची किंवा शिक्षेची तरतूद नाही. केंद्राच्या पत्रात ‘May’ (असू शकते/करावे) हा शब्द वापरला आहे. याचाच अर्थ वंदे मातरम गाणे ऐच्छिक आहे. प्रत्येकाला हे गीत गाण्याचे किंवा न गाण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राष्ट्रध्वजाप्रमाणेच हे केवळ राष्ट्रीय गीतासाठीचे प्रोटोकॉल आहेत. कोणावरही सक्ती केलेली नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

तेलंगणात स्टील फॅक्टरीत भीषण स्फोट, अनेक कामगार जखमी

अजित पवार गटात सर्व काही आलबेल नाही… सुनेत्रा पवारांचे निवडणूक आयोगाला पत्र; अंतर्गत संघर्षाची ठिणगी पडली?

आकाश पाताळ एक करू, प्रकरणात कुणाचा बाप असेल तरी शोधून काढू; अजित पवार अपघाताप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांचे विधानसभेत वक्तव्य

IPL 2026 – आम्हाला फक्त 0.5 टक्के द्या; आरसीबीची 16,660 कोटींची डील अन् नेदरलँड्सच्या खेळाडूचे भन्नाट ट्विट

संकटात दिलासा? हिंदुस्थानने रशियाकडून 6 कोटी बॅरल तेल केले खरेदी

ज्याची भीती होती तेच झालं… इराणचा अमेरिकेची युद्धनौका ‘यूएसएस अब्राहम लिंकन’वर क्षेपणास्त्र हल्ला, मध्यपूर्वेतील युद्ध आणखी पेटणार

जनतेत घबराट पसरवण्यासाठी पंतप्रधानांना ‘कोविड काळ आवडतो’; गॅस तुटवड्यावरून स्टॅलिन यांची केंद्रावर टीका

Israel Iran War – इराणविरोधातील युद्ध वर्षभर लांबू शकते; मोसादने नेतान्याहूंना दिला होता इशारा

पंतप्रधानांनी ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या संभाषणाची माहिती संसदेला द्यावी, समाजवादी पक्षाची मागणी