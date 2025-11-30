गोलंदाजांचा कर्दनकाळ! यथेच्छ धुलाई आणि चौकार-षटकारांची आतषबाजी, अभिषेक शर्माने 32 चेंडूंतच ठोकलं शतक

युवराज सिंगच्या पावलावर पाऊल ठेवत चौफेर फटकेबाजी करणारा टीम इंडियाचा उगवता सितारा अभिषेक शर्माने पुन्हा एकदा धुरळा उडवून दिला आहे. मैदानात उतरताच गोलंदाजांवर तुटून पडण्यात अभिषेक शर्मा पटाईत आहे. Syed Mushtaq Ali Trophy मध्ये पंजाबकडून खेळताना बंगालविरुद्ध त्याने 32 चेंडूंमध्येच शतक ठोकलं आहे.
सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 मधील एलिट ग्रुप-सी मध्ये आज (30 नोव्हेंबर 2025) पंजाबविरुद्ध बंगाल असा सामना खेळला जात आहे. नाणेफेक जिंकून पंजाबने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. कर्णधार अभिषेक शर्मा आणि प्रभासिमरन सिंह (70) हे दोघेही सलामीला येत पहिल्या चेंडूपासूनच गोलंदाजांवर तुटून पडले. अभिषेकने गोलंदाजांची धुलाई करण्यास सुरुवात केली आणि 5 चौकार आणि 5 षटकार ठोकत फक्त 12 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. पहिल्या 12 चेंडूंमध्ये बॅटला धार दिल्यानंतर अभिषेकने रुद्रावतार धारण केला आणि पुढच्या 20 चेंडूंमध्ये आणखी 50 धावा चोपून काढल्या आणि 32 चेंडूंमध्ये खणखणीत वेगवान शतक झळकावण्याचा विक्रम प्रस्थापित केला. 52 चेंडूंमध्ये 8 चौकार आणि 15 षटकारांचा पाऊस पाडत त्याने 148 धावांची वादळी खेळी केली. अभिषेकचं आतापर्यंतच्या टी-20 कारकिर्दीतलं हे दुसरं वेगवान शतक आहे.
Photo – वर्ल्डकपची फायनल खेळलेल्या महिला खेळाडूनं गर्लफ्रेंडला केलं प्रपोज, साखरपुड्यातील रोमॅण्टिक फोटो व्हायरल
अभिषेक शर्माने या वेगवान शतकासह आपल्या टी-20 कारकिर्दीतलं आठवं शतक साजर केलं आणि रोहित शर्माची बरोबरी केली. हिंदुस्थानकडून टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतक ठोकण्याचा विक्रम विराट कोहलीच्या नावावर आहे. विराट कोहलीने 9 शतके ठोकली आहेत. तर दुसऱ्या क्रमांकावर आता 8 शतकांसह रोहितच्या जोडीने अभिषेक शर्माचं नाव जोडलं गेलं आहे. भविष्यात अभिषेक शर्मा हाही विक्रम आपल्या नावावर करेल, अशी चर्चा चाहत्यांमध्ये रंगू लागली आहे.
IND Vs SA 1st ODI – मैदानात उतरताच रोहित-विराट रचणार इतिहास; नव्या विक्रमाची नोंद होणार
पंजाब आणि बंगालमध्ये खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात पंजाबने प्रथम फलंदाजी करताना 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 320 धावा केल्या आणि 321 धावांचे आव्हान बंगालला दिले होते. आव्हानाचा पाठलाग करताना बंगालचा संघ 20 षटकांमध्ये फक्त 189 धावांपर्यंत मजल मारण्यात यशस्वी ठरला आणि पंजाबने बंगालचा 112 धावांनी पराभव केला.