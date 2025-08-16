चुकून ई-चलान कापले तर…

सामना ऑनलाईन
|

हायवेवरून जात असताना कधी कधी दोनदा, तर कधी कधी प्रवासाविना ई-चलान कापले जात असल्याच्या वाहनचालकांच्या तक्रारी असतात.

तुमच्या बाबतीत जर असे घडले. तुमच्या वाहनाचे चुकून ई-चलान कापले गेले असेल तर जास्त चिंता करण्याची गरज नाही.

सर्वात आधी ई-चलानच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या. वेबसाईटवर तक्रार किंवा ग्रेव्हिअन्सचा ऑप्शन शोधून त्यावर क्लिक करा.

ई-चलानमध्ये काय समस्या येतेय ते पाहा. आवश्यक वाटल्यास पुरावे जोडा. तुमचा अर्ज दाखल करा. जर ई-चलान चुकीचे वाटले तर तक्रार करा.
तक्रार करण्यासाठी तुम्ही कायदेशीर सल्लागार किंवा वाहतूक पोलिसांशी संपर्क साधू शकता. वेळेत तक्रार दाखल करणे महत्त्वाचे आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Nagar news – शेतात विजेचा खांब उभारताना विजेचा धक्का बसला, 19 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

30 वर्षांचा संघर्ष सफल; 19 कामगार नोकरीत कायम, उल्हासनगर पालिकेत नियुक्तीपत्रे मिळाली, आठ जणांच्या मुलांना वारसाहक्काने नोकरी

स्वातंत्र्यदिनी 300 ठाणेकरांच्या घरात ‘ब्लॅक आऊट’, हाजुरीतील महावितरणचा डीपी पेटला; पाच तास वीज गायब

नवी मुंबईकरांना मिळणार प्रॉपर्टी कार्ड, पालिकेने राबवला देशातील पहिला उपक्रम

दुर्गम दापूरमाळमध्ये आली विकासाची गंगा, सामना च्या बातमीनंतर प्रशासन फास्ट ट्रॅकवर

एचडीएफसी बँकेचा ग्राहकांना अलर्ट

घरच्या घरी फेशियल करण्यासाठी…

वसईत 10 टनाची काचेची थप्पी अंगावर कोसळून दोन कामगार ठार, नायगाव येथील ससूपाड्यातील घटना

तोतया पोलिसांचा बुरखा आता एका झटक्यात फाटणार, रायगडातील पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे डिजी लॉकरवर ओळखपत्र प्रमाणित