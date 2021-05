नारद स्टिंग ऑपरेशन; टीएमसी नेत्यांना अटक, सीबीआय कार्यालयावर दगडफेक

सीबीआयने सोमवारी नारद स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणी तीन टीएमसी आमदार आणि एक माजी नेत्याला अटक केली आहे. या अटकेचा निषेध करण्यासाठी सीबीआय कार्यालयाबाहेर टीएमसी कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केली आहे. पोलिसांनी लोकांवर लाठीमार केला आहे. तसेच सीबीआय कार्यालयावर दगडफेक करण्यात आल्याचे समजते आहे. सध्या कुठलीही गडबड होण्याची शक्यता लक्षात घेता सीबीआय कार्यालयाचा मुख्य गेट बंद करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त सीबीआय कार्यालयाच्या आत आणि मुख्य गेटच्या बाहेर केंद्रीय सैन्य दलाची तैनाती करण्यात आली आहे.

सीबीआयने नारद स्टिंग प्रकरणात सोमवारी सकाळी बंगाल सरकारचे मंत्री फिरहद हकीम, सुब्रत मुखर्जी आणि आमदार मदन मित्रा यांना अटक केली आहे. या अटकेचा निषेध करण्यासाठी स्वत: मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सीबीआय कार्यालयात पोहोचल्या आहेत. सोमवारी सकाळी सीबीआयने या नेत्यांच्या घरावर छापा टाकला आणि त्यांना अटक केली. कोलकाताचे माजी महापौर सोवन चटर्जी यांनाही अटक करण्यात आली आहे.

दरम्यान, ‘हिम्मत असेल तर मला अटक करा’, असे आव्हान ममता बॅनर्जी यांनी सीबीआयला केले आहे. त्या म्हणाल्या आहेत की, राज्य सरकार किंवा सभापतींना माहिती दिल्याशिवाय कोणत्याही आमदार किंवा मंत्र्याला अटक करता येत नाही. बंगाल विधानसभेचे अध्यक्ष बिमान बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे की, उच्च न्यायालय म्हणण्यानुसार कोणत्याही आमदारांना अटक करण्यापूर्वी सभापतींना माहिती देणे आवश्यक आहे. मात्र या प्रकरणात असे करण्यात आलेले नाही आहे.

West Bengal: A large number of TMC supporters staged a protest outside the CBI office after four party leaders were arrested by the agency. pic.twitter.com/hFO9dDRCM8

— ANI (@ANI) May 17, 2021