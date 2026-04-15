त्र्यंबकेश्वरमध्ये दर्शन काळा बाजार; विश्वस्त कडलगसह दोघांना कोठडी

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
दर्शन काळा बाजार प्रकरणी अटक केलेला त्र्यंबकेश्वर देवस्थानचा विश्वस्त पुरुषोत्तम कडलग याला मंगळवारी नाशिक न्यायालयात हजर करण्यात आले.

तीन हजार रुपयांत दहा मिनिटातच त्र्यंबकेश्वर मंदिरात दर्शन देवून काळा बाजार केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात देवस्थानचा विश्वस्त, राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरदचंद्र पवार पक्षाचा प्रदेश युवक कार्याध्यक्ष पुरुषोत्तम कडलग याला त्र्यंबकेश्वर पोलिसांनी अटक केली आहे. देशभरातून आलेल्या भाविकांना सहा-सहा तास रांगेत उभे राहावे लागत असताना मंदिर संस्थानमधून भ्रष्टाचार होत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. दरम्यान, कडलग याच्यासह दोघांना २० एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली असून, मोठे रॅकेट उघड होण्याची शक्यता आहे.

आद्य ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मंदिरात दर्शनासाठी येणार्‍या भाविकांना सहा तास, तर सोमवारी व सलग सुट्ट्यांच्या दिवशी दहा तास रांगेत उभे राहावे लागते. अनेक भाविक वेळेअभावी मंदिराबाहेरून मुख्य प्रवेशद्वार व कळसाचे दर्शन घेवून परततात. पैसे देऊन त्वरित दर्शन दिले जात असल्याच्या तक्रारी होत्या. अनेक भाविकांची एजंटांकडून फसवणूकही झाली होती. नाशिकचे अनंता सुरेश मेहंदळे हे शनिवारी दोनशे रुपयांचा दर्शन पास घेऊन येथील रांगेत उभे होते. तेथे गोटीराम मनाजी पेहरे आला. ‘रांगेत तुम्हाला चार तास लागतील, तीन हजारात दहा मिनिटात दर्शन करून देतो’, असे सांगून त्याने दर्शन करून दिले. व्हीआयपी किंवा तत्काळ दर्शनासाठी तीन हजार रुपये आकारले जात नाहीत, हे निदर्शनास आल्यानंतर मेहंदळे यांनी त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून पोलिसांनी विश्वस्त पुरुषोत्तम कडलग याचा पुतण्या अभिषेक कडलग आणि दर्शन करून देणारा गोटीराम पेहरे या दोघांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला, पेहरेला अटक केली. अभिषेक फरार झाला. सखोल चौकशीदरम्यान सोमवारी रात्री पुरुषोत्तम कडलग याला अटक करण्यात आली. दोघांनाही २० एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे.

स्टींग ऑपरेशन, रेकॉर्डिंग

दर्शन भ्रष्टाचाराच्या वाढत्या तक्रारींची न्यायाधीश तथा संस्थानच्या अध्यक्षांनीच गंभीर दखल घेतली होती. त्यांनी पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांना कारवाईचे आदेश दिले होते. या प्रकरणात पोलिसांनी मोबाईल फोनच्या रेकॉर्डींगसह कॅमेर्‍याद्वारे स्टींग ऑपरेशन केले.

दीडशे भाविक सोडले जायचे

दर्शनासाठी तीन हजार ते बारा हजार रुपये घेऊन दररोज पूर्व दरवाजातून विश्वस्तांच्या अधिकाराने सुमारे दीडशे भाविकांना दर्शन देऊन लाखोंचा काळा बाजार केला जायचा. यात देवस्थान प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी आणि आणखी काही विश्वस्त सहभागी आहेत का, याची सखोल चौकशी सुरू आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

OpenAI चे सीईओ सॅम ऑल्टमॅन यांच्या घरावर पेट्रोल बॉम्ब हल्ला, संशयिताला अटक

कोस्टल रोडवर वाहतूक वाढली, दररोज 63 हजार वाहनांची नोंद

हजारो भाडेकरुंना मुंबई हायकोर्टाचा दिलासा; मालमत्तेत काही हिस्सा खरेदी केल्यास घराबाहेर काढता येणार नाही

अबू सालेमला न्यायालयाचा दणका, शिक्षेत सूट मिळावी म्हणून केलेली याचिका फेटाळली

Weather Update – पुन्हा उष्णतेच्या लाटेचा तडाखा; महाराष्ट्राला चार दिवसांसाठी अलर्ट जारी

… तर न्यायव्यवस्थेवरील सामान्यांच्या विश्वासालाच तडा जाऊ शकतो, रोहित पवार यांनी व्यक्त केली चिंता

फक्त एका शाळेसाठी महापालिकेने ‘तिजोरी’ उघडली, कोपरखैराण्याच्या सीबीएसई शाळेत शिक्षक पाठवा, 35 कोटी कमवा; महिला उत्कर्ष मंडळाला मिळाला 10 वर्षांचा ठेका

कल्याण-मुरबाड अपघातातील मृतांच्या गावात सन्नाटा; मुरबाडच्या पन्हे, कोंदळी, पिंपळघर, अल्याणीत चुलही पेटली नाही

क्रिकेट खेळणे जीवावर बेतले, पाण्याच्या टाकीत पडून मुलाचा मृत्यू