त्र्यंबकेश्वरमध्ये दर्शन काळा बाजार; विश्वस्त कडलगसह दोघांना कोठडी

तीन हजार रुपयांत दहा मिनिटातच त्र्यंबकेश्वर मंदिरात दर्शन देवून काळा बाजार केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात देवस्थानचा विश्वस्त, राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरदचंद्र पवार पक्षाचा प्रदेश युवक कार्याध्यक्ष पुरुषोत्तम कडलग याला त्र्यंबकेश्वर पोलिसांनी अटक केली आहे. देशभरातून आलेल्या भाविकांना सहा-सहा तास रांगेत उभे राहावे लागत असताना मंदिर संस्थानमधून भ्रष्टाचार होत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. दरम्यान, कडलग याच्यासह दोघांना २० एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली असून, मोठे रॅकेट उघड होण्याची शक्यता आहे.
आद्य ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मंदिरात दर्शनासाठी येणार्या भाविकांना सहा तास, तर सोमवारी व सलग सुट्ट्यांच्या दिवशी दहा तास रांगेत उभे राहावे लागते. अनेक भाविक वेळेअभावी मंदिराबाहेरून मुख्य प्रवेशद्वार व कळसाचे दर्शन घेवून परततात. पैसे देऊन त्वरित दर्शन दिले जात असल्याच्या तक्रारी होत्या. अनेक भाविकांची एजंटांकडून फसवणूकही झाली होती. नाशिकचे अनंता सुरेश मेहंदळे हे शनिवारी दोनशे रुपयांचा दर्शन पास घेऊन येथील रांगेत उभे होते. तेथे गोटीराम मनाजी पेहरे आला. ‘रांगेत तुम्हाला चार तास लागतील, तीन हजारात दहा मिनिटात दर्शन करून देतो’, असे सांगून त्याने दर्शन करून दिले. व्हीआयपी किंवा तत्काळ दर्शनासाठी तीन हजार रुपये आकारले जात नाहीत, हे निदर्शनास आल्यानंतर मेहंदळे यांनी त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून पोलिसांनी विश्वस्त पुरुषोत्तम कडलग याचा पुतण्या अभिषेक कडलग आणि दर्शन करून देणारा गोटीराम पेहरे या दोघांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला, पेहरेला अटक केली. अभिषेक फरार झाला. सखोल चौकशीदरम्यान सोमवारी रात्री पुरुषोत्तम कडलग याला अटक करण्यात आली. दोघांनाही २० एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे.
स्टींग ऑपरेशन, रेकॉर्डिंग
दर्शन भ्रष्टाचाराच्या वाढत्या तक्रारींची न्यायाधीश तथा संस्थानच्या अध्यक्षांनीच गंभीर दखल घेतली होती. त्यांनी पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांना कारवाईचे आदेश दिले होते. या प्रकरणात पोलिसांनी मोबाईल फोनच्या रेकॉर्डींगसह कॅमेर्याद्वारे स्टींग ऑपरेशन केले.
दीडशे भाविक सोडले जायचे
दर्शनासाठी तीन हजार ते बारा हजार रुपये घेऊन दररोज पूर्व दरवाजातून विश्वस्तांच्या अधिकाराने सुमारे दीडशे भाविकांना दर्शन देऊन लाखोंचा काळा बाजार केला जायचा. यात देवस्थान प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी आणि आणखी काही विश्वस्त सहभागी आहेत का, याची सखोल चौकशी सुरू आहे.