ट्रेंड- पालखी निघाली राजाची…

सामना ऑनलाईन
|

काही मंडळींना वाद्ये वाजवण्याची भरपूर आवड असते. घराचा दरवाजा, बादली, भांडी, टोप घेऊन अनेक जण त्यांची वाद्य वाजवण्याची आवड पूर्ण करतात. सोशल मीडियावर असा एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे जो पाहून तुम्ही खरंच थक्क होऊन जाल. वाद्य वाजवण्याची आवड असणाऱया एका चिमुकल्याने प्लास्टिकचे डबे, वही, कंपास, पाण्याची बाटली यांचा एक सेटअप तयार केला आहे. सेटअप तयार केल्यानंतर बॅकग्राऊंडमध्ये ‘पालखी निघाली राजाची’ गाणे वाजायला सुरुवात होते. त्यानंतर पेनाच्या साह्याने चिमुकला ज्या प्रकारे वाजवायला सुरुवात करतो, ते पाहून आणि ताल, सूर ऐकून तुम्हीही मंत्रमुग्ध व्हाल. हा व्हिडीओ @krk241013 या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

स्टेशनवरील नाश्ता पडला १२ हजाराला, तरुणीचा मोबाईल चोरीला

मांडवा-गेटवे जलवाहतूक ठप्प, जीवाची दिवाळी करण्यासाठी आलेले हजारो पर्यटक अलिबागमध्येच अडकले

सडलेल्या भाज्यांचा खच, आंबेनळी घाट बनला ‘डम्पिंग ग्राऊंड’

पावसाने खेळ मांडला… आधार कुणाचा न्हाई… ठाणे, पालघर, रायगडात बळीराजा उद्ध्वस्त; वीटभट्ट्यांचा चिखल

थोडक्यात बातम्या – प्राधिकरण देणार स्वयंपुनर्विकासाला गती

Crime News – कुलाबा, धारावीत वास्तव्य करणारे अफगाणी नागरिक गजाआड

प्रिमॅच्युअर मुलांसाठी ‘केईएम’ रुग्णालयात निओनेटल व्हेंटिलेटर! अनुराधा पौडवाल यांच्या ‘सूर्योदय’ फाऊंडेशनचा पुढाकार

अदानीला 33 हजार कोटींचे कर्ज देता, आम्हाला 33 हजारांचे तरी द्या ! ठाण्यात राष्ट्रवादीचे अनोखे आंदोलन

हे करून पहा- घरातील झुरळं घालवायची असतील तर…