रताळे रोज खाल्ल्यास आपल्या शरीराला कोणते फायदे मिळतील

रताळे हे अतिशय पौष्टिक आणि आरोग्यदायी कंदमूळ आहे. रताळे खाल्ल्याने दृष्टी सुधारते. त्याचबरोबर रताळे खाल्याने रोगप्रतिकारक शक्तीदेखील वाढण्यास मदत मिळते. रताळे हे आपल्या आरोग्यासाठी फार महत्त्वाचे मानले जाते.

रताळ्यात कार्बोहायड्रेट, फायबर, व्हिटॅमिन A, व्हिटॅमिन C, व्हिटॅमिन B6, पोटॅशियम आणि मॅंगनीज भरपूर प्रमाणात असतात. त्यामुळे शरीराला ऊर्जा मिळते आणि एकूण पोषण सुधारते.

रताळ्यात बीटा-कॅरोटीन मुबलक असते, जे शरीरात व्हिटॅमिन A मध्ये रूपांतरित होते. यामुळे डोळ्यांचे आरोग्य चांगले राहते आणि दृष्टी सुधारण्यास मदत होते.

रताळ्यातील तंतुमय घटक (फायबर) पचनसंस्था सुरळीत ठेवतात. बद्धकोष्ठता कमी होते आणि आतड्यांचे आरोग्य सुधारते.

व्हिटॅमिन C आणि अँटिऑक्सिडंट्समुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. संसर्गांपासून संरक्षण मिळते.

पोटॅशियम रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करते. तसेच फायबर कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास सहाय्यक ठरते, त्यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते.

रताळे पोट भरल्याची भावना देते आणि जास्त खाणे टाळते. त्यामुळे वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.

रताळ्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स तुलनेने कमी असल्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी हळूहळू वाढते. त्यामुळे मधुमेहींसाठी ते मर्यादित प्रमाणात सुरक्षित मानले जाते.

या सर्व गुणधर्मांमुळे रताळे हे स्वस्त, सहज उपलब्ध आणि आरोग्यवर्धक अन्न आहे. उकडून, भाजून किंवा सूपच्या स्वरूपात त्याचा आहारात समावेश केल्यास शरीर निरोगी आणि तंदुरुस्त राहते.

