असं झालं तर… घरात आग लागली तर…

घरात आग लागल्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. आग लागल्याची कारणेही वेगवेगळी असू शकतात, परंतु जर तुमच्या घरात छोटी किंवा मोठी आग लागली तर काय कराल.
सर्वात आधी शांत राहा. गोंधळून आणि घाबरून जाऊ नका. घाबरल्यामुळे योग्य निर्णय घेणे अवघड होते. शांत राहण्याचा प्रयत्न करा. आग लागल्याचे घरातील सर्वांना ओरडून सांगा.
कोणताही विलंब न लावता घरातून तत्काळ बाहेर पडा. इमारतीला लिफ्ट असेल तर त्याचा वापर न करता लिफ्टऐवजी पायऱ्यांचा वापर करा. पायऱ्यांवरून काळजीपूर्वक चला.
घरात आणि घराबाहेर धूर जास्त असल्यास जमिनीलगत वाकून चला. धूर वरच्या दिशेने जातो आणि खालच्या पातळीवर हवा शुद्ध असते.
घराबाहेर पडल्यानंतर आपत्कालीन नंबर 101 डायल करून अग्निशमन दलाला आगीची माहिती द्या. आगीमुळे विषारी धूर निघतो. त्यामुळे आग लागलेल्या ठिकाणापासून दूर राहा.