विराट, गौतम वादात युवीची उडी

विराट कोहली आणि गौतम गंभीर यांच्यात वादात आता हिंदुस्थानचा माजी अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंगने उडी घेतली आहे. युवराज सिंगने या मुद्दय़ावर एक मजेशीर ट्विट केले आहे. यामध्ये स्प्राइट या कोल्ड्रिंक ब्रॅण्डला टॅग करत, मला वाटतं या ब्रॅण्डला गौती आणि चिकूने कॅम्पेनसाठी साईन करायला हवं, असं युवराजने ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. त्यासोबतच दोघांना टॅग करत शांत राहण्याचा सल्ला दिला आहे.

I think #Sprite should sign #Gauti and #Cheeku for their campaign #ThandRakh 🤪🥶 what say guys? 😎 @GautamGambhir @imVkohli @Sprite

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) May 4, 2023