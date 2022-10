गॅस सिलिंडर स्फोटानं जोधपूर हादरलं; दोन लहान मुलांसह चौघांचा मृत्यू, तर 16 गंभीर जखमी

राजस्थानच्या जोधपूर शहरामध्ये घरगुती गॅस सिलिंडरचा भीषण स्फोट झाला. या स्फोटामध्ये 4 जणांचा मृत्यू झाला, तर 16 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना महात्मा गांधी रुग्णालयात (Mahatma Gandhi Hospital) उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

जोधपूर शहरातील मगरा पुंजला (Magra Punjla) भागातील किर्तीनगरमध्ये 6 गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाला. या स्फोटामध्ये दोन लहान मुलांसह चार जणांचा मृत्यू झाला, तर 16 गंभीर जखमी झाले. या स्फोटामुळे किर्तीनगरचा परिसर हादरून गेला. स्पोटात काही वाहनेही जळून खाक झाल्याची माहिती मिळतेय.

Rajasthan | Four persons died and 16 got injured in a gas cylinder explosion in the Kirti Nagar area of Jodhpur pic.twitter.com/x9x0jyl0cw

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 8, 2022