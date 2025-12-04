शीतल तेजवानीच्या पार्टनरला अटक का नाही? पार्थ पवार जमीन घोटाळ्याप्रकरणी अंबादास दानवे यांचा सवाल

सामना ऑनलाईन
|

पुणे जमीन घोटाळा प्रकरणी शीतल तेजवानी यांना अटक करण्यात आली आहे. पण या प्रकरणी त्यांच्या पार्टनरला अटक करण्यात का आली नाही असा सवाल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी विचारला आहे. तसेच या प्रकरणी ज्या अधिकाऱ्यांनी मुद्रांक शुल्क माफ केले त्यांची नावं कधी बाहेर येणार असेही दानवे म्हणाले.

एक्सवर पोस्ट करून अंबादास दानवे म्हणाले की, पुण्याच्या जमीन प्रकरणात शीतल तेजवानीला ‘अखेर’ अटक झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि बावनकुळे जी, या प्रश्नांची उत्तरे जनता मागते आहे..

1. जमीन देणारी व्यक्ती अटकेत असेल तर मग घेणाऱ्या व्यक्तीला, त्याच्या पार्टनरला अटक का नाही?
2. पार्थ पवार प्रकरणात कंपनीने उत्तर देण्यासाठी अजून किती दिवस ‘मुदतवाढ-मुदतवाढ’ खेळणार आहात?
3. अमेडिया कंपनीत केवळ 1 टक्का भागधारक दिग्विजय हा 99 टक्के भागधारक असलेल्या पार्थ पवारांच्या मर्जीशिवाय सायनिंग अथॉरिटी झाला का?
4. मुद्रांक शुल्क माफ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे सरकार कधी जाहीर करणार?

ही शुल्क माफी राजकीय दबावाशिवाय होणे शक्य नाही महोदय. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना याची कल्पना नाही असे सांगणे, हे जनतेला शुद्ध वेडे बनवणे आहे. ते ही बहुमताच्या जोरावर! असेही अंबादास दानवे म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Trinamool Congress Suspension Humayun Kabir Babri Masjid Replica Murshidabad Firhad Hakim

‘बाबरी’ची प्रतिकृती बांधण्याच्या प्रस्तावावरून तृणमूल आमदार हुमायूं कबीर निलंबित

सरकारला भीती म्हणून विदेशातील नेत्यांना विरोधी पक्षनेत्यांना भेटू देत नाही, पुतीन यांच्या दौऱ्यावरून राहुल गांधींचा मोदींवर निशाणा

करार झाला, जाहिरातबाजी केली, मंत्र्यांचे दौरे झाले पण एकही कुशल कामगार जर्मनीला गेला नाही; आदित्य ठाकरेंची महायुती सरकारवर टीका

मुंबईत गुलाबी थंडी पण प्रदुषणामुळे नागरिक हैराण, अनेक ठिकाणी दृश्यमानता घटली

बापाकडून सख्ख्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, तृतीयपंथीयांनी धडक मारून केली पीडितेची सुटका

सलग तिसऱ्या दिवशी इंडिगोचा गोंधळ सुरूच; अनेक विमानांची उड्डाणे रद्द, प्रवाशांचे हाल

महायुती सरकारकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक, विरोधकांनी पत्र दाखवून उघड केला फडणवीसांचा खोटारडेपणा

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आठवडाभर, अधिवेशनावर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे सावट; दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षनेत्यांची आसने रिक्त

रेल्वेचा नवा नियम लवकरच; तत्काळ तिकीट बुकिंगसाठी ‘ओटीपी’ आवश्यक