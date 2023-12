आंध्र प्रदेश पोलीस तेलंगाणात घुसले, धरणावर ताबा मिळवत सोडले पाणी

तेलंगाणामध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या काही तास आधी, आंध्र प्रदेशच्या पोलिसांनी तेलंगाणाच्या हद्दीत असलेल्या नागार्जुन सागर धरणावर ताबा मिळवला. हे धरण कृष्णा नदीवर बांधण्यात आले असून दोन्ही राज्यांना या धरणातून पाणीपुरवठा होतो. निवडणुकीसाठीच्या कामात तेलंगाणाचे सगळे प्रशासन गुंतलेले असताना गुरुवारी पहाटे 2 च्या सुमारास आंध्र प्रदेशाच्या 700 पोलिसांनी धरणाच्या दिशेने कूच केले आणि हे धरण ताब्यात घेत धरणाच्या उजव्या कालव्यातून 500 क्युसेक पाणी सोडले.

.#BREAKING

Andhra Pradesh police forces occupied #NagarjunaSagar project in Krishna River by removing barricades and CCTVs installed by Telangana govt.

AP Water Resources Minister Ambati Rambabu announces release of drinking water from Right Canal today. pic.twitter.com/0hyUNfP6QA

— Sambasiva Rao Madamanchi (@madamanchis) November 30, 2023