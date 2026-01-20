वायुदलाला नवी ताकद, एमआरटीटीच्या नव्या सहा विमानांना मंजुरी

सामना ऑनलाईन
|

देशाची हवाई ताकद वाढवण्यासाठी वायुदलाला आता सहा मल्टी रोल टँकर ट्रान्सपोर्ट (एमआरटीटी) विमाने मिळणार आहेत. तब्बल 1.1 अब्ज डॉलरच्या या करारामुळे वायुसेनेची लांब पल्ल्याची मारक क्षमता आणि ऑपरेशनल रेंजची ताकद दुप्पट होईल. एमआरटीटीची  खरेदी प्रक्रिया इस्रायल एअरोस्पेस इंडस्ट्रीज आणि हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या सहकार्याने होईल. अत्याधुनिक एमआरटीटी विमानात हवेत इंधन भरण्याची सुविधा आहे, जेणेकरून हिंद-प्रशांत क्षेत्रसमवेत दीर्घ मिशन चालवता येईल. सध्या हवाई दलाकडे प्रामुख्याने एमकेआय टँकर विमाने आहेत. 2003 साली ही विमाने हवाई दलाच्या ताफ्यात आली. ही विमाने आता जुनी झाली आहेत. त्यांच्या मेंटनन्सची समस्या उद्भवते. नव्या तंत्रज्ञानाची मेळ बसत नसल्याने मिशन क्षमतेवर प्रभाव पडतो.

नवीन एमआरटीटी विमाने बोईंग 767 प्लेटफॉर्मवर आधारित असतील. लांब पल्ल्याचे उड्डाण, जास्त इंधन पुरवठा, आधुनिक एअर टू एअर रिफ्युलिंग सिस्टमने परिपूर्ण असतील. ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान लांब पल्ल्याच्या स्ट्राईक मिशनमध्ये रिफ्युलिंगची समस्या आढळून आली होती. एका एमआरटीटीमध्ये दोन शक्तिशाली जीई इंजिन आहेत. हवेत 72 हजार ते 90 हजार किलोपर्यंत इंधन ट्रान्स्फरची क्षमता आहे. 11 हजार किमीपेक्षा जास्त उड्डाण रेंज आहे. फायटर जेट, ट्रान्सपोर्ट आणि मेडिकल इव्हॅक्युएशनसारखी मल्टी रोल मिशन, उंच पर्वतीय भागात आणि वाळवंटात ऑपरेशन राबवण्यात सक्षम.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मस्तच! फोल्डेबल आयफोन येणार

दाट धुक्यामुळे भीषण अपघात, दिल्ली-डेहराडून कॉरिडॉर एक्सप्रेसवेवर 14 वाहने एकमेकांवर धडकली

भाजपने निवडणुकीत पाण्यासारखा पैसा उधळला; 2024-25 मध्ये तब्बल 3 हजार 335 कोटींचा चुराडा, खर्च अडीच पटीने वाढला

Lawrence-Bishnoi

लॉरेन्स बिश्णोई गँगच्या शूटरला दिल्लीत अटक

Kerala Man Dies by Suicide Over Social Media Harassment Charge; Case Filed

चुकीचा स्पर्श केल्याच्या कथित घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करणाऱ्या महिलेवर गुन्हा; पुरुषाने जीवन संपवल्यानंतर कारवाई

SIR मधून वगळलेली 1.25 कोटी नावं सार्वजनिक करा, कामात पारदर्शकता ठेवा; सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारले

सर्बियामध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर

पाकिस्तानात विद्यार्थ्यांचा 12 फेब्रुवारीला ऐक्य मार्च

ऑस्ट्रियात हिमस्खलन; महिलेसह 8 जणांचा मृत्यू