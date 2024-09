आतिशी यांनी पदभार स्वीकारला, मात्र मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची ठेवली रिकामीच

दिल्लीच्या नव्या मुख्यमंत्री अतिशी यांनी आज पदभार स्वीकारला. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री कार्यालयात आज नवीन चित्र पाहायला मिळालं. आज मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात दोन खुर्च्या होत्या. माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ज्या खुर्चीवर बसायचे ती खुर्ची रिकामी ठेवण्यात आली होती. केजरीवाल यांच्यासाठी मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची रिकामीच राहणार असल्याचे आतिशी यांनी स्पष्ट केलं.

#WATCH | Delhi’s new CM Atishi takes charge as the Chief Minister. pic.twitter.com/ZBH8tfLmGe

— ANI (@ANI) September 23, 2024