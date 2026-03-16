सातबहिणीच्या डोंगरावर मधमाश्यांचा हल्ला, नवस फेडण्यासाठी आलेले चार भाविक जखमी

चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड तालुक्यातील प्रसिद्ध सातबहिणीच्या डोंगरावर नवस फेडण्यासाठी गेलेल्या भाविकांवर मधमाश्यांनी हल्ला चढविल्याची घटना घडली. या हल्ल्यात चार भाविक जखमी झाले असून जखमींमध्ये तीन वर्षीय मुलीचाही समावेश आहे.

चाचरकर कुटुंबातील काही सदस्य मुलीचा नवस फेडण्यासाठी सातबहिणीच्या डोंगरावर गेले होते. पूजा सुरू असतानाच अचानक मधमाश्यांचा थवा त्या परिसरात आला आणि भाविकांवर हल्ला चढविला. या घटनेत पुजारी विठ्ठल चाचरकर (55), नत्थू चाचरकर (62), कविता चाचरकर (52) आणि सायली चाचरकर (3) हे जखमी झाले. जखमींना तातडीने गोविंदपूर व तळोधी येथील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. घटनेची माहिती मिळताच तळोधी पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार व वनपरिक्षेत्राधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी बचावकार्य राबवून जखमींना सुरक्षितरित्या बाहेर काढले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लग्न मंडपात धाड टाकून सहा सिलिंडर केले जप्त, घरगुती सिलिंडरचा अवैध वापर करणाऱ्या कॅटरर्स मालकावर गुन्हा दाखल

शिवसेसेनेच्या वतीने अंधेरीत महिला पोलिसांचा सन्मान

उन्हाच्या तडाख्यानंतर अवकाळीचे सावट, सात जिह्यांना ‘यलो अ‍ॅलर्ट’ जारी

गुढीपाडव्याला आंब्याचा मुहूर्त हुकणार, उत्पादनात 60 ते 70 टक्क्यांनी घट; बाजारात हापूसचा तुटवडा

डॉ. दीपक पवार यांच्या विरोधातील प्रस्ताव मागे

एसटी कामगारांच्या प्रश्नांबाबत राज्य सरकारला जागे करणार! एसटी कामगार संघटनेच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात निर्धार; 15 ठराव मंजूर

कंबोडियातील ठगांना ओटीपी पुरवणारे अटकेत, पश्चिम सायबर पोलिसांची धडक कारवाई

परळमधील कर्तृत्ववान महिलांचा सन्मान

‘लंबी जुदाई’ फेम अभिनेत्री मधु मल्होत्रा यांचे निधन