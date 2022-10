भारत जोडो यात्रेत राहुल गांधींच्या पोस्टरवर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची छबी?

राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसने भारत जोडो यात्रा काढली आहे. कन्याकुमारीपासून या यात्रेची सुरुवात झाली असून ही यात्रा आता कर्नाटकात पोहोचली आहे. गुरुवारी या यात्रेत सोनिया गांधी देखील सामील झाल्या होत्या. राहुल गांधी यांनी गुरुवारी जेव्हा यात्रेला सुरुवात केली तेव्हा त्यांच्या मार्गात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची छबी असलेले काँग्रेसचे पोस्टर पाहायला मिळाले. ही यात्रा जेव्हा केरळमध्ये होती तेव्हाही काँग्रेसच्या काही पोस्टरवर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची छबी होती. त्यावेळी काँग्रेस नेत्यांनी म्हटले होते की ही प्रिटींग मिस्टेक होती.

Savarkar facing trial of Mahatma Gandhi’s murder.

Savarkar appearing is the posters of Bharat Jodo Yatra of Rahul Gandhi. pic.twitter.com/aElbBDRZ82

