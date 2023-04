Bhiwandi building collapse – मृतांचा आकडा 5 वर, बांधकाम व्यावसायिक पोलिसांच्या ताब्यात

भिवंडीतील वलपाडा भागात इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा पाचवर गेला आहे. एनडीआरएफच्या पथकाने ही माहिती दिली असून अद्यापही येथे बचावकार्य सुरू आहे. आतापर्यंत 14 लोकांना वाचवण्यात एनडीआरएफ आणि टीडीआरएफच्या पथकाला यश आले आहे.

भिवंडीतील ‘जिलानी’ इमारत कोसळून 40 जणांचे बळी गेल्याच्या घटनेला दोन वर्षे उलटत नाहीत तोच शनिवारी भरदुपारी 12.30 वाजता वलपाडा येथील तीन मजली वर्धमान इमारत पत्त्यासारखी कोसळली. एका क्षणात होत्याचे नव्हते झाले. या भीषण दुर्घटनेत आतापर्यंत पाच जण ठार झाले आहेत.

दरम्यान, इमारत दुर्घटनेप्रकरणी नारपोली पोलिसांनी बांधकाम व्यावसायिक इंद्रपाल पाटील यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. त्याला ठामे पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांनी त्याच्याविरोधात भादंवि कलम 304 (2), 337, 338 आणि 42 अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे, अशी माहिती ठाणे पोलिसांनी दिली.

#UPDATE | Death toll rises to 5 in the Bhiwandi building collapse incident in Thane, Maharashtra. Further rescue operations are underway: NDRF

