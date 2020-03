Breaking -महाराष्ट्रातील कोरोनाग्रस्तांच्या आकड्यात झपाट्याने वाढ, 63 जण बाधित झाल्याची माहिती

राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये त्यांनी कोरोनाग्रस्तांचा आकडा हा शनिवारी 63 पर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले. शुक्रवारी हा आकडा 52 इतका होता, एकाच दिवसांत ही संख्या 11 ने वाढली आहे. या रुग्णांमध्ये 10 जण हे मुंबईचे आहेत तर एक जण हा पुण्याचा आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी या रुग्णांबाबत माहिती देताना सांगितले की 8 रुग्ण हे परदेश प्रवासाचा इतिहास असलेले आहेत तर उर्वरीत 3 जण हे कोरोनाग्रस्तांच्या संपर्कात आल्याने लागण झालेले आहेत.

Maharashtra Health Minister Rajesh Tope: The number of positive cases has increased by 11 within a day. This includes 8 persons with travel history and 3 people got infected after being in contact with them.

— ANI (@ANI) March 21, 2020