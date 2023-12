छत्तीसगढमध्ये नक्षलवाद्यांशी चकमक; CRPF चा अधिकारी शहीद, एक कॉन्स्टेबल जखमी

छत्तीसगढमधील सुकमा जिल्ह्यामध्ये सुरक्षा दलाचे जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक सुरू आहे. या चकमकीमध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफ) एक अधिकारी शहीद झाला असून एक कॉन्स्टेबल जखमी झाला आहे. जखमी कॉन्स्टेबलला उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ‘एएनआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

वृत्तानुसार, सीआरपीएफच्या (Central Reserve Police Force) 165व्या बटालियनचे एक पथक रविवारी सकाळी नक्षलविरोधी मोहिमेवर निघाले होते. याचवेळी जरगुंडा पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत नक्षलवाद्यांनी घात लावून हल्ला केला. सकाळी सातच्या सुमारास ही घटना घडली.

नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्याला जवानांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. यादरम्यान, सीआरपीएफच्या 165व्या बटालियनचे सब इन्स्पेक्टर सुधाकर रेड्डी (Sudhakar Reddy) हे शहीद झाले, तर कॉन्स्टेबल रामू जखमी झाले आहेत. जखमी कॉन्स्टेबलवर प्राथमिक उपचार करण्यात आले असून पुढील उपचारांसाठी एअरलिफ्ट केले जात आहे.

याप्रकरणी चार संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले असून सीआरफीएफ, कोब्रा पथक आणि जिल्हा पोलीस दलाकडून आजूबाजूच्या परिसरात नक्षलवाद्यांचा शोध सुरू आहे, अशी माहिती जिल्हा पोलीस दलाने दिली आहे.

