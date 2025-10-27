डोसा करताना तुटतोय, काळजी करु नका या टिप्स वापरा

सकाळी नाश्त्याला किंवा संध्याकाळी काहीतरी वेगळं खायचं असल्यास, आपण पटकन डोसा किंवा बेसनाचा पोळा करण्यास पसंती देतो. परंतु तव्यावर टाकताक्षणी हे पीठ चिकटू लागलं की मूडच जातो. परंतु आता मात्र तुम्ही काळजी करु नका. डोसा किंवा बेसन पोळा उलटताना तुटत असेल तर आता मात्र बिनधास्त राहा. या काही महत्त्वाच्या ट्रिक्स लक्षात ठेवल्या तर तुमचाही डोसा उलटताना चिकटणार नाही आणि तुटणार नाही.
योग्य पद्धतीने डोसा बनवण्याच्या टिप्स
प्रथम बेसन पोळा आणि डोसा बनवण्यासाठी नेहमीप्रमाणेच पीठ तयार करा. गॅसवर एक पॅन ठेवा. कधीकधी ते पॅनला चिकटत नाही, परंतु जर पॅन जुना झाला असेल आणि त्याचा लेप निघून गेला असेल, तर चिल्ला आणि डोसा बनवण्यासाठी पीठ देखील त्यावर चिकटते. अशावेळी पॅनवर आपले नेहमीचे मीठ घालावे. मीठाचा रंग बदलू लागला की, पॅन कापडाने पुसून स्वच्छ करावा.
तुम्ही पॅनमधून मीठ साफ कराल तेव्हा थोडे तेल किंवा रिफाइंड तेल घालावे लागेल. संपूर्ण पॅनवर तेल लावा. तेल गरम झाल्यावर पुन्हा थोडे मीठ घाला. ते पुन्हा चांगले पसरवावे. टिश्यू पेपर किंवा कापडाच्या मदतीने पॅन पुन्हा स्वच्छ करा.
चिल्ला किंवा डोस्याचे पीठ तव्यावर ओता. गॅसची आच मध्यम ठेवा. आता तुम्हाला दिसेल की, पीठ तव्याला अजिबात चिकटत नाही आणि ते सहजपणे पलटी देखील करता येत आहे. तुम्हाला नाश्त्यात बेसन पोळा किंवा डोसा बनवायचा असेल तेव्हा ही ट्रिक नक्की वापरुन बघा.